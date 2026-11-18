수능 국어 공개 풀이에 전파 탐지 장비 지원으로 참여
IDA 입시연구소 현장에 ‘Alpha-W’·‘Alpha-P’ 설치…
비인가 무선전파 기기 사용 여부 확인 지원
인공지능(AI) 기반 융합보안 기술 기업 지슨은 18일 IDA 입시연구소가 주관하는 법학적성시험(LEET) 만점자 이진우 씨의 수능 국어 공개 풀이를 위해 프라이빗 무선 보안 시스템 ‘알파-W’와 이동형 전파 탐지기 ‘알파-P’를 제공한다고 밝혔다.
이번 행사는 이 씨가 2027학년도 수능 국어 문제를 푸는 과정을 공개하는 자리로, 수능 당일인 19일 오전 8시부터 IDA 입시연구소 유튜브 채널에서 생중계된다. 이 씨는 사전 점검을 거친 뒤 한국교육과정평가원이 문제지를 공개하면 국어 56문항을 65분 동안 풀 예정이다.
지슨은 그동안 정부기관과 군, 기업에 도청·무선백도어 탐지 솔루션을 공급해 온 전파탐지 기반의 무선 보안 전문 기업이다. 이번 공개 풀이 현장에 장비를 설치해 기기 간 연결이나 외부 서버 접속 과정에서 발생하는 무선 신호를 실시간으로 탐지한다.
지슨 관계자는 “스마트안경이나 초소형 카메라로 촬영한 문제를 외부 AI에 전송해 답을 받으려면, 기기 간 연결에 쓰이는 블루투스나 외부 접속에 쓰이는 와이파이·이동통신 신호가 반드시 발생한다”며 “지슨 장비는 이 신호를 발생 즉시 탐지해, 비인가 기기를 사용하면 감독관이 현장에서 바로 확인할 수 있다”고 말했다.
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