찬 바람이 불면 따끈한 팥죽 한 그릇이 떠오른다. 팥을 푹 삶아 쑨 죽에 쫀득한 새알심을 띄운 팥죽은 예부터 액운을 쫓고 한 해의 평안을 비는 음식으로 사랑받아 왔다. 달콤하고 부드러운 맛 덕분에 지금은 젊은 층과 외국인 관광객까지 찾는 겨울철 별미로 자리 잡았다.

일본인 유튜버 '모찌짱' 팥죽 소개 영상 갈무리

각종 사회관계망서비스(SNS)에서는 외국인들이 한국 전통 팥죽을 맛보는 콘텐츠를 어렵지 않게 찾아볼 수 있다.

지난 5월 일본인 유튜버 ‘모찌짱’은 한국의 팥죽 전문점을 찾아 먹방 영상을 공개했다. 쌀이 들어간 팥죽은 처음이라며 호기심을 보인 그는 팥 특유의 고소하고 은은한 단맛과 쫀득한 새알심의 식감에 만족감을 드러냈다. 이집트 출신 한국문화 홍보 기자 아야 엘하디디도 2022년 한국 전통 팥죽을 직접 만들어 소개하며 이집트에서 겨울철 즐겨 먹는 렌틸콩 수프와 비슷하다고 전했다.

유튜브 '팥죽' 관련 쇼츠 영상 갈무리.

◆ 붉은 팥죽, 액운을 쫓는 음식이 된 이유

동짓날 팥죽을 먹는 풍습은 중국 설화에서 전래한 것으로 전해진다.

19일 한국민속대백과사전에 따르면 7세기 무렵 편찬된 중국의 세시풍속서 ‘형초세시기’에는 공공씨의 아들이 동짓날 죽어 역귀가 됐다는 이야기가 나온다. 생전에 붉은 팥을 두려워했던 그를 물리치기 위해 동짓날 팥죽을 쑤었다는 것이다.

이후 붉은색이 나쁜 기운을 물리친다는 믿음과 함께 팥죽을 먹고 집안 곳곳에 뿌리는 풍습이 전해졌다. 대문이나 담장, 부엌 등에 팥죽을 뿌려 잡귀의 출입을 막고 집안의 평안을 기원했다.

적두. 클립아트코리아 제공

우리나라에서도 팥죽은 오래전부터 먹어온 음식이다. 고려시대 이색의 ‘목은시고’와 이제현의 ‘익재집’에 동짓날 팥죽을 먹는 내용이 등장한다. 조선시대 ‘동국세시기’와 ‘열양세시기’에도 동지에 팥죽을 쑤어 먹는 풍습이 기록돼 있다.

동지에만 먹는 음식은 아니었다. 여름철 삼복에도 팥죽을 끓여 먹었으며 이를 ‘복죽’이라 불렀다. 겨울에는 추위를 달래는 별미이자 시장과 주막에서 허기를 채우는 음식으로도 사랑받았다.

◆ 팥죽에 넣은 새알심, 나이를 더하는 의미

팥죽에 빠지지 않는 새알심에도 특별한 의미가 담겨 있다. 새알심은 찹쌀가루에 뜨거운 물을 부어 반죽한 뒤 새알처럼 작고 둥글게 빚은 경단으로, 팥죽에 넣으면 쫀득한 식감을 더해준다.

팥죽. 클립아트코리아 제공

새알심은 단순히 맛과 식감을 위한 재료가 아니었다. 예전에는 동짓날 가족의 나이 수만큼 새알심을 넣어 먹었다. 새알심을 먹으며 나이를 한 살 더하고, 가족의 건강과 무탈한 한 해를 기원한 것이다.

동지를 ‘작은 설’이라 부르는 것도 이와 관련이 있다. 일 년 중 밤이 가장 긴 동지가 지나면 낮의 길이가 다시 길어지기 시작한다. 옛사람들은 이를 태양의 기운이 되살아나는 시기로 여겼고, 새로운 시작을 맞이하는 날로 의미를 부여했다. 팥죽에 새알심을 넣어 먹는 풍습에도 한 해의 건강과 평안을 바라는 마음이 담겨 있다.

◆ 집에서 쉽게 즐길 수 있는 전통 팥죽

사진 = 클립아트코리아 제공

팥죽은 손쉽게 직접 끓일 수 있다. 먼저 팥을 깨끗이 씻어 냄비에 담고 물을 넉넉히 부어 끓인다. 물이 끓어오르면 첫물은 버리고 새 물을 부어 팥이 충분히 무를 때까지 삶는다. 팥을 미리 물에 불려두면 삶는 시간을 줄일 수 있다.

삶은 팥은 한 김 식힌 뒤 물을 조금씩 넣어가며 믹서에 곱게 간다. 부드러운 식감을 원하면 체에 걸러 껍질을 걷어낸다. 쌀은 깨끗이 씻어 30분 정도 물에 불려둔다.

새알심은 찹쌀가루에 뜨거운 물을 조금씩 부어가며 반죽해 만든다. 반죽이 한 덩어리로 뭉쳐지면 손으로 굴려 지름 1~2㎝의 작은 경단 모양으로 빚는다.

냄비에 불린 쌀과 물을 넣고 끓이다가 쌀이 어느 정도 익으면 갈아둔 팥을 넣는다. 약한 불에서 바닥에 눌어붙지 않도록 저어가며 끓이고, 죽이 걸쭉해지면 새알심을 넣는다. 새알심이 익어 위로 떠오르면 소금으로 간을 맞춘다. 기호에 따라 설탕을 조금 넣어 단맛을 더해도 된다.

◆ 신장 질환 있다면 섭취 주의…당뇨 환자도 양 조절해야

팥죽. 클립아트코리아 제공

팥죽은 영양가 높은 겨울철 음식이지만 건강 상태에 따라 섭취에 주의가 필요하다.

신장 질환이 있다면 팥의 칼륨 함량을 따져봐야 한다. 팥에는 칼륨이 풍부한데, 콩팥 기능이 떨어지면 체내 칼륨이 제대로 배출되지 않아 혈중 칼륨 농도가 높아지는 고칼륨혈증으로 이어질 수 있다. 해당 위험이 있는 환자라면 먹기 전 의료진과 상담하는 것이 좋다.

혈당 관리가 필요한 경우에도 섭취량을 조절해야 한다. 팥죽에는 팥 외에 쌀과 찹쌀로 빚은 새알심이 들어가 탄수화물 함량이 높고, 설탕까지 넣으면 당 섭취량이 더 늘어날 수 있다. 설탕을 넣지 않거나 줄이는 것도 방법이다. 또 위장이 약한 사람은 팥을 과하게 먹으면 속이 불편할 수 있으므로 한 번에 많이 먹지 않는 것이 좋다.

조리할 때 팥을 처음 삶은 물을 버리는 이유도 알아둘 만하다. 첫물에는 떫은맛을 내는 성분 등이 우러나오기 때문에, 이 물을 버리고 새 물로 다시 삶으면 맛이 한결 깔끔해진다.

쫀득한 새알심은 어린이나 고령자에게 기도 폐쇄 위험을 일으킬 수 있다. 이들에게는 새알심을 잘게 잘라 먹기 좋은 크기로 제공하는 것이 좋다.

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