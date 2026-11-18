베트남으로 생산거점을 확대했던 부산의 전력설비 제조기업 쌍용전력㈜이 국내로 돌아와 부산에 100억원을 투자한다. 대외 통상환경 변화에 대응하고 국내 생산 역량을 강화하기 위한 것으로, 미음산업단지에 제조공장과 연구소를 새로 구축하고 청년 중심의 신규 인력 채용에도 나선다.

18일 부산시와 부산진해경자청에 따르면 이날 오후 부산진해경자청에서 부산시-부산진해경제자유구역청-쌍용전력이 국내복귀 투자양해각서를 체결했다.

박성호 부산진해경자청장(왼쪽부터)과 강철수 쌍용전력 회장, 강건우 쌍용전력 대표, 이수정 부산시 투자유치과장이 18일 부산진해경자청에서 투자양해각서를 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 부산진해경제자유구역청 제공

협약에 따라 쌍용전력은 부산 강서구 미음산업단지에 약 100억원을 투입해 신규 제조공장과 연구소 등 생산시설을 구축하고, 2030년까지 특성화고 출신 등을 중심으로 50여명을 신규 채용할 계획이다.

이번 투자는 쌍용전력이 지난 8월 산업통상부로부터 국내복귀기업으로 선정된 데 따른 것이다. 베트남 현지 사업장을 축소하고 부산에 생산거점을 다시 구축해 국내외 첨단산업 분야 전력설비 수요 증가에 대응한다는 전략이다.

2001년 설립된 쌍용전력은 배전반과 전기자동제어반 등을 생산하는 산업용 전력설비 전문기업이다. 2014년 본사와 공장을 부산 미음산업단지로 이전한 데 이어 2020년 베트남 호찌민에 생산공장을 준공하며 해외시장으로 사업을 확장했다.

하지만 급변하는 대외 통상환경에 대응하고 국내 생산기반을 강화하기 위해 부산에 신규 투자를 결정했다. 특히 유리강화섬유를 적용한 배전반 개발 등 차별화된 기술력을 바탕으로 생산시설과 연구개발 기능을 확충해 사업 경쟁력을 높일 방침이다.

시는 이번 투자가 지역 제조업의 고도화는 물론 청년 일자리 창출에도 기여할 것으로 기대하고 있다. 국내복귀기업의 안정적인 정착을 지원해 지역 산업 생태계에 활력을 불어넣겠다는 구상이다.

박성호 부산진해경자청장은 “해외시장에서 탄탄한 입지를 다져 온 쌍용전력의 투자가 부산진해경제자유구역의 경쟁력을 높이고 양질의 일자리를 창출하는 계기가 되기를 기대한다”며 “해외진출기업의 국내복귀와 기존 입주기업의 재투자를 적극 지원해 기업 성장과 신규 투자가 이어지는 글로벌 산업 거점으로 만들어 나가겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지