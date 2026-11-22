올해 10월28일, 한강생물보전연구센터에 새 알이 4개 늘어났다. 암컷은 몸을 웅크린 채 알을 품고, 수컷은 높은 곳에 올라 두리번거리며 주변을 경계한다. 12월 초면 천연기념물 수리부엉이 새끼들이 태어날 것이다.

김대식 한강생물보전연구센터 팀장이 참매 보라를 손에 얹고 눈을 맞추고 있다. 훈련을 마친 맹금류는 사람을 동등한 대상으로 보지 않고 리더 또는 계약 대상으로 인식한다.

경기도 하남시 한강생물보전연구센터에서 참매 보라가 시치미(매의 주인을 알기 위해 붙여 놓은 일종의 꼬리표)를 맨 채 먹이를 먹고 있다.

경기도 하남시 한강생물보전연구센터에서 참매 보라가 젓갖(사냥용으로 기르는 매의 두 발에 각각 잡아매는 가느다란 가죽끈)을 맨 채 먹이를 먹고 있다.

경기도 하남시 한강생물보전연구센터에서 김대식 팀장이 참매 보라에게 매 사냥 훈련을 시키고 있다.

경기도 하남시 한강생물보전연구센터에서 김대식 팀장이 참매 보라를 쓰다듬고 있다.

한강생물보전연구센터는 다친 야생조류를 구조·치료해 자연으로 돌려보내는 민간 구조기관이다. (사)한국조류보호협회가 2014년부터 이어온 천연기념물 구조활동을 바탕으로 2019년 9월 부설로 세웠다. 구조한 맹금류로 천연기념물 인공번식에 성공하고 전통 매사냥 체험으로 시민들에게 맹금류를 알리는 한편 천연기념물을 비롯해 사고를 당한 각종 야생조류를 구조해 치료하고 있다.



사고 원인은 유리창·방음벽 충돌이 가장 많고 고양이 공격, 번식기 어린 새, 탈진이 뒤를 잇는다. 둥지를 떠나 어미를 따라 비행을 배우는 이소(離巢) 시기의 어린 새는 시민들이 낙오된 새끼로 여겨 데려오는 경우가 많다. 날지 못하는 어린 새와 땅에 둥지를 짓는 새는 도심에서 고양이 공격에 특히 취약하다. 여름철 탈수나 겨울철 먹이 부족으로 탈진한 새들도 들어온다. 센터는 김창덕 센터장과 김대식 팀장, 신예린 콘텐츠 매니저 3명이 365일 운영한다. 정부의 직접 보조금 없이 공모사업과 후원, 생태 강의 수익으로 운영비를 충당한다.

한강생물보전연구센터에서 매 산책 프로그램이 열린 가운데 한 참가자가 참매 보라와 산책을 하고 있다. 이날 프로그램에는 황조롱이 쪼롱이, 수리부엉이 꿈뻑이도 함께했다.

경기도 하남시 한강생물보전연구센터에서 매 산책 프로그램이 열린 가운데 한 참가자가 수리부엉이 꿈뻑이를 손에 올려보고 있다.

경기도 하남시 한강생물보전연구센터에서 참가자들이 매 산책 프로그램을 즐기고 있다.

경기도 하남시 한강생물보전연구센터에서 매 산책 프로그램이 열린 가운데 한 참가자가 참매 보라를 손에 올려보고 있다.

경기도 하남시 한강생물보전연구센터에서 매 산책 프로그램이 열린 가운데 한 참가자가 황조롱이 쪼롱이를 손에 올려보고 있다.

인공번식에 쓰이는 맹금류는 외부에서 들여온 것이 아니라 날개 손상이나 충돌 후유증으로 방사 불가 판정을 받은 구조 개체다. 자연으로 돌아갈 수 없는 개체에게 먹이만 주며 생명을 유지하는 것은 비용만 들 뿐 장기적인 대안이 되기 어렵다. 김 팀장은 “그런 새들을 활용해 번식을 연구하고 있고 실제로 성공하고 있다”고 말했다. 한정된 운영비를 보호와 종 복원에 함께 쓰는 셈이고, 평생 사육장에 머물러야 할 개체들은 야생으로 돌아갈 새끼를 남기는 역할을 맡게 된다.



수리부엉이는 4년 연속 번식에 성공했고, 지난해 12월 국가유산청으로부터 국내 처음으로 천연기념물 수리부엉이 인공증식 허가를 받았다. 참매는 국내 최초로 번식에 성공해 올해 세계 철새의 날에 자연으로 방사했다. 소쩍새와 황조롱이까지 천연기념물 4종의 번식에 성공했고 올빼미와 큰소쩍새 번식도 시도하고 있다. 태어난 개체는 모두 자연으로 돌려보낸다.

도시 내 방음벽에 부딪혀 부상을 입은 솔부엉이 두 마리가 횃대에 앉아 휴식을 취하고 있다.

경기도 하남시 한강생물보전연구센터에 구조된 비둘기들이 횃대에 앉아 쉬고 있다.

경기도 하남시 한강생물보전연구센터에 구조된 오색딱다구리, 물까치가 휴식을 취하고 있다.

좌우 날개 골절 및 부분 절단으로 높이 날 수 없게 된 독수리 두 마리가 휴식을 취하고 있다. 부상 이유는 산간 송전탑 충돌 및 추락으로 추정된다.

경기도 하남시 한강생물보전연구센터에 구조된 올빼미들이 휴식을 취하고 있다.

경기도 하남시 한강생물보전연구센터에 구조된 참매들이 휴식을 취하고 있다. 이 개체들은 날개를 다쳐 더 이상 높게 비행할 수 없다.

경기도 하남시 한강생물보전연구센터에 구조된 까마귀가 지저귀고 있다. 이 까마귀는 다리를 다쳐 잘 걷지 못하고 높은 곳에 걸터앉는 것이 불가능하다.

매사냥 이수자인 김 센터장은 명맥이 끊겨가는 전통 매사냥과 맹금류를 알리기 위해 매사냥 원데이 클래스를 만들었다. 국내에서는 무형유산 보유자 2명과 3년 교육과정을 마친 이수자만 참매를 한 마리씩 기를 수 있어 일반인이 맹금류를 가까이서 볼 기회가 드물다. 매주 일요일 오후 2시 열리는 클래스에서는 맹금류와 매사냥 역사 강의를 듣고, 매를 손에 올려본 뒤 매의 주인을 표시하는 이름표인 시치미를 만들고 줄밥 부르기를 실습한다.



클래스 가운데 하나인 ‘매산책’은 매사냥에서 사냥감을 물색하던 과정에서 유래한 체험이다. 초기에는 탐조인이 주로 찾았지만, 지금은 새에 관심이 없던 가족, 연인, 외국인으로 참가층이 넓어졌다. 데이트하러 왔다가 탐조를 시작한 커플도 적지 않다. 안전 우려에 대해 김 팀장은 “맹금류의 주 무기는 부리가 아니라 발인데, 발에 젓갖(제스)이라는 통제장치를 묶어 둔다”며 “훈련을 마친 맹금류는 앵무새보다 순하다”고 했다.

경기도 하남시 한강생물보전연구센터에서 수리부엉이 암컷이 포란을 하고 있다.

경기도 하남시 한강생물보전연구센터에서 수리부엉이 암컷이 포란을 하는 가운데 CCTV로 둥지가 관찰되고 있다.

경기도 하남시 한강생물보전연구센터에 구조된 황조롱이 암컷과 수컷이 횃대에 앉아 휴식을 취하고 있다.

경기도 하남시 한강생물보전연구센터에 구조된 말똥가리가 휴식을 취하고 있다.

황조롱이 쪼롱이가 한강생물보전연구센터에서 김예린 콘텐츠 매니저의 손 위에서 날개를 펼쳐보고 있다.

사육사 출신으로 제주 화조원에서 맹금류를 다뤘던 김 팀장의 목표는 맹금류가 사회 전반에 활용되게 하는 것이다. 해외에서는 문화유산 주변의 비둘기·까마귀를 쫓거나 공항의 버드스트라이크를 막는 데 맹금류를 투입한다. 김 팀장은 “총포나 소리는 새들이 학습해 결국 도망가지 않지만, 맹금류에 대한 공포는 유전자에 새겨져 있다”며 “우리나라에 사는 맹금류를 훈련해 활용하는 것이 궁극적인 목표”라고 말했다.



국립 구조기관은 까치·까마귀·비둘기 등 유해야생동물을 구조 대상에서 제외한다. 이 센터에서는 이들도 천연기념물과 똑같이 치료받는다. 김 팀장은 “민간단체이기 때문에 종에 상관없이 들어오는 모든 새를 구조한다”고 말했다. 천연기념물이든 도심의 흔한 새든 가리지 않고 다친 생명을 받아들이는 것, 한강생물보전연구센터가 존재하는 이유다.

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