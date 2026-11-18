재정 위기를 앞세운 경기도의 내년도 예산안에서 도민 체감형 복지사업과 혁신 정책이 대거 축소·폐지되면서 정책 후퇴 논란이 일고 있다. 외형상 전체 예산 규모는 늘었지만, 도가 선도적으로 추진해 온 자체 민생·돌봄 사업들은 무더기로 일몰되거나 반토막 나면서 재정 압박의 그림자가 사회적 약자에게 드리운다는 지적도 나온다.



17일 세계일보 취재를 종합하면 민선 9기 경기도정의 첫 본예산안에선 전임 지사의 역점 정책인 ‘6대 기회소득’ 가운데 4개 사업이 자취를 감췄다. 올해까지 운영되던 예술인(43억5000만원)·체육인(9억원)·아동돌봄(12억3000만원) 기회소득이 내년 예산에서 전액 삭감됐다. 203만명이 가입한 기후행동 기회소득 역시 폐지 수순을 밟았다. 명맥을 유지한 농어민(375억원)과 장애인(53억원) 기회소득은 올해 대비 각 18%, 55% 삭감됐다.



도가 전국 최초로 도입했던 혁신 정책들도 줄줄이 간판을 내린다. 이상기후로 인한 건강 피해를 보상하던 ‘기후보험’은 지난해 4월 시행 이후 저조한 지급률과 실효성 논란 끝에 내년 5월 폐지된다. 도는 보험사 위탁 대신 ‘기후보장 지원금’을 직접 지급하는 방식으로 전환한다. 기후 취약 계층에 지원하던 하루 2만원의 통원비는 사라진다.



복지 분야 후퇴도 눈에 띈다. 도의회 보건복지위원회 분석 결과, 내년 도 자체 사업 예산은 올해보다 317억원 줄어든 8607억원으로 편성됐다. 이 과정에서 489억원 규모의 218개 자체 사업이 일몰되고, 215개 사업(721억원 규모)이 감액됐다.



특히 전국 광역지자체 최초로 도입해 고령층 호응을 얻은 ‘간병 SOS 프로젝트’는 올해 21억원대에서 4억원대로 80% 넘게 깎였고, 내년부터 시·군 운영비와 인건비 지원마저 중단된다. 이 밖에 산후조리비 지원(247억원→144억원), 기준 중위소득 100% 이하 위기 가구를 돕는 경기형 긴급복지(76억원→20억원), 경기의료원 공공의료 기능 강화(337억원→235억원) 등 필수 복지 예산이 삭감됐다.



교통 취약 지역 주민들의 발 역할을 해온 수요 응답형 버스 ‘똑버스’와 ‘더경기패스’ 역시 재정난을 이유로 연간 소요액의 8개월치만 본예산에 담겼다.



도의회 안팎에선 “숫자 뒤에 가려진 취약계층을 봐야 한다”며 비판이 쏟아지고 있다. 오는 27일부터 본격적인 심사에 돌입하는 도의회가 일부 예산 복원에 나설 방침이어서 집행부와 치열한 진통이 예상된다.

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