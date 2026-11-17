서울경찰청은 종로구 내자동에 있다. 경찰청장 공관도 인근에 있다. 주변은 대부분 시속 30㎞의 차량 속도 제한이 있으나 교통법규 위반이 빈발한다. 수도 치안의 심장부가 맞는지 믿기지 않을 정도다.



서울청 정문에서 사직단 방향은 그나마 건널목마다 신호등이 있고 신호위반·과속단속 카메라도 하나 있어 덜하다. 문제는 서울청에서 구세군회관에 이르는 남북 450m다. 유동인구가 많지만 왕복 3차로의 횡단보도 4곳엔 신호등도 없다. 10분 동안에도 도로교통법 위반이 부지기수다. 과속에 횡단보도 보행자가 있어도 정지는커녕 가속 페달을 밟기 일쑤다. 아찔한 순간이 적지 않다. 오죽했으면 길을 건너던 경찰관마저 “사람이 건너려고 하면 차를 세워야 하지 않나”라고 푸념을 할까. 운전자 시야를 가리는 횡단보도 주위의 불법주차나 불법광고물도 천국이다. 서울청 코앞이 교통치안 공백이니 대한민국에서 보행자 안전이 보장된 곳이 있을 리 없다.



대구 수성구에서 15일 또 참변이 벌어졌다. 신호등 없는 횡단보도를 건너던 40대 엄마와 5세 아들이 BMW 승용차에 치여 숨졌다. 20대 가해자는 정차 버스를 피해 차로를 변경하다 사고를 냈다고 한다. 직전까지 미래를 꿈꾸었을 단란한 모자의 애통한 죽음에 고개를 떨군다. 도대체 이 나라에선 횡단보도, 인도처럼 시민의 절대적 안전이 보장돼야 할 공간에서 언제까지 안타까운 희생이 계속되어야 하나.



일본인이 교통법규나 공중질서를 잘 준수하는 것으로 유명하다. 일본인의 이런 성향이 타고난 소위 ‘국민성’이 아니라는 점을 기회가 있을 때마다 강조한다. 어린 시절부터 교육과 함께 관계 당국의 강력한 계도와 단속 그리고 처벌이 있어서다. 일본 경찰은 상습 위반 지역에서 ‘함정 단속’도 마다치 않는다. 불이익을 받을 확률이 커지면 당연히 법규·질서 위반이 감소한다. 과거엔 그래도 한국도 경찰력을 투입해 정지선 위반 등을 자로 재며 단속하던 때가 있었다. 요즘엔 단속카메라에 모두 맡겨놓은 것 같다. 법규·질서를 우습게 아는 운전자도 과태료 몇 번 받아보면 인식과 행동이 바뀐다. 단속카메라 확대 설치와 같은 인프라 확충은 물론 당국의 강력한 단속이 있어야 한다.

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