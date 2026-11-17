젠슨 황이 떠나면 한국 반도체도 흔들릴까. 33년간 엔비디아를 이끈 그의 전격 사임에 이어 복귀 가능성까지 거론되면서 삼성전자와 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 공급계약에도 관심이 쏠리고 있다. 하지만 질문을 뒤집어 보자. 엔비디아는 한국의 HBM 없이 지금의 인공지능(AI) 반도체 경쟁력을 유지할 수 있을까. 한국 기업이 엔비디아를 필요로 하는 만큼 엔비디아도 한국의 기술과 생산능력을 필요로 한다. 누가 최고경영자(CEO)를 맡든 쉽게 바뀌기 어려운 산업적 현실이다.



HBM은 주문만 하면 공급업체를 바꿀 수 있는 범용 부품이 아니다. AI 가속기의 설계부터 첨단 패키징과 성능 검증까지 고객사와 제조사의 긴밀한 기술협력이 필요하다. 이러한 결속은 장기 공급계약 못지않은 안전판이다. 물론 경영진 변화가 차세대 제품 개발이나 투자 일정에 영향을 줄 수는 있다. 그러나 한국 기업이 더 주목해야 할 것은 엔비디아의 경영권 향방보다 미국의 경제안보 정책이 기업 간 협력에 미치는 영향이다.

정형곤 대외경제정책연구원 선임연구위원

젠슨 황의 복귀를 둘러싼 논란은 이를 상징적으로 보여준다. 실리콘밸리에서는 그의 복귀를 지지하는 움직임이 나타나는 반면, 스콧 베선트 미 재무장관은 외부 CEO 영입을 촉구하며 수출규제 준수 여부에 대한 해명을 요구했다. 기업의 경영 문제에까지 국가안보 논리가 깊숙이 개입하는 시대가 된 것이다.



미 의회에서 추진 중인 AI 오버워치법, 칩보안법, MATCH법도 같은 흐름에 있다. 미국은 이미 첨단 AI 칩과 반도체 제조 장비에 대한 대중국 수출 통제를 시행해 왔다. 이번 입법 움직임에서 주목할 점은 통제의 실효성을 높이려는 시도다. 의회가 수출 허가에 대한 감독을 강화하고, 해외로 판매된 첨단 칩의 유통경로를 추적하며, 동맹국과의 장비 수출 통제 공조를 강화하려는 것이다. 기업들이 경제적 필요에 따라 구축해 온 글로벌 협력관계도 이러한 변화에서 자유롭지 못하다.



이러한 입법이 왜 실효성에 초점을 맞추는지는 필자가 중국 해관통계를 분석한 결과에서도 엿볼 수 있다. 수출 통제와 관련된 반도체 제조 장비 10개 품목군에서 중국의 장비 수입 중 미국산 비중은 2019~2021년 18.63%에서 2023~2025년 8.48%로 절반 이상 줄었지만, 미국산 수입액은 2.37% 감소에 그쳤다. 중국이 미국산 장비를 끊은 것이 아니라 네덜란드, 싱가포르, 말레이시아 등으로 조달처를 넓힌 것이다. 그런데 싱가포르와 말레이시아는 미국 장비기업들의 주요 해외 생산 거점이다. 원산지는 바뀌어도 장비에 담긴 기술은 여전히 미국의 것일 수 있다. 미국의 통제가 국경이 아니라 기술을 따라가는 이유다. 결국 공급망이 재편되어도 힘은 생산지가 아니라 대체하기 어려운 기술을 가진 쪽에 있다. 한국에는 HBM이 바로 그런 기술이다.



물론 미국의 수출 통제는 한국 반도체 산업에 기회와 위험을 동시에 가져온다. 중국의 첨단 반도체 생산이 제약되면 일부 시장에서 한국 기업에 새로운 기회가 열릴 수 있다. 반면 중국에 공장을 운영하는 삼성전자와 SK하이닉스에는 장비 반입과 공정 고도화의 부담으로 작용한다. 중국의 기술 자립을 자극해 장기적으로 새로운 경쟁자를 키울 가능성도 있다.



따라서 한국은 엔비디아의 경영진 변화에 일희일비하기보다 HBM의 기술적 우위를 더욱 공고히 해야 한다. 엔비디아와의 협력을 강화하면서도 AMD와 글로벌 빅테크(거대기술기업)의 자체 AI 칩 등으로 고객 기반을 넓혀야 한다. HBM의 경쟁력을 첨단 패키징과 파운드리, 핵심 소재·부품·장비로 확장해 산업 전반의 경쟁력으로 연결하는 일도 중요하다.



정부 역시 단순한 투자 지원을 넘어 세계시장에서 대체하기 어려운 핵심 기술에 정책 역량을 집중해야 한다. 미국의 수출 통제 입법 과정에서는 한국 기업의 정당한 사업 활동과 중국 내 생산 시설의 기술 고도화 여지를 확보하는 통상외교에 힘써야 한다.



젠슨 황이 복귀하든 새로운 경영진이 들어서든 엔비디아가 한국 반도체 기술을 필요로 한다는 사실은 쉽게 달라지지 않는다. 그러나 오늘의 기술 우위가 내일의 경쟁력까지 보장하지는 않는다. 한국 반도체의 진정한 시험대는 젠슨 황의 거취가 아니라, 기술이 경쟁력이면서 동시에 국가안보의 수단이 된 시대에 얼마나 주도적으로 미래를 개척할 수 있냐에 있다.

정형곤 대외경제정책연구원 선임연구위원

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