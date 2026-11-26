채소는 체중 관리에 도움이 되는 식품으로 꼽힌다. 하지만 종류와 조리법에 따라 한 끼 열량이 높아질 수 있고, 전분이 많은 채소는 밥이나 빵과 함께 먹으면 탄수화물 섭취량이 늘 수 있다. 다이어트 식단에서 놓치기 쉬운 채소의 특성과 섭취 요령을 알아본다.

채소는 체중 관리에 도움이 되지만 종류와 조리법에 따라 한 끼 열량과 탄수화물 섭취량이 달라질 수 있다. 클립아트코리아

◆ 감자·옥수수·완두콩…전분 많은 채소 주의

2015년 국제학술지 ‘PLOS Medicine’에 발표된 연구에 따르면 채소를 많이 먹었을 때 나타나는 체중 변화는 채소 종류별로 달랐다.

미국 하버드대 공중보건대학 연구진은 미국 남녀 13만3468명이 참여한 간호사건강연구와 간호사건강연구Ⅱ, 보건전문가추적연구 등 3개 코호트 자료를 분석했다. 1986년부터 2010년까지 식단과 체중 변화를 4년 단위로 살핀 결과, 채소 섭취량이 늘어난 경우 체중이 소폭 감소했다. 하지만 전분이 많은 채소는 많이 먹을수록 체중이 늘어나는 양상이 관찰됐다.

감자·고구마·옥수수·완두콩은 채소 중에서도 전분이 많아 탄수화물 함량이 높은 편이다. 중간 크기 삶은 옥수수 한 개에는 탄수화물이 약 22g, 삶은 감자 한 개에는 약 33g 들어 있다. 단백질과 식이섬유가 풍부한 완두콩에도 탄수화물이 들어 있다.

감자와 옥수수 등 전분 함량이 높은 채소는 밥이나 빵과 함께 먹을 때 양을 조절하는 것이 좋다. 클립아트코리아

감자 반찬과 밥을 함께 먹거나 옥수수를 간식으로 먹으면 탄수화물 섭취량이 늘 수 있다. 감자나 옥수수를 먹을 때는 밥을 평소보다 적게 먹거나 밥 대신 감자·옥수수를 먹는 식으로 탄수화물 섭취량을 조절할 수 있다.

◆ 기름에 볶고 튀기면 채소 열량도 높아져

채소 자체의 열량이 낮아도 조리할 때 기름을 많이 쓰면 완성된 음식의 열량은 높아진다. 가지는 수분이 많고 속이 부드러워 기름을 잘 흡수한다. 볶거나 튀길 때 수분이 빠져나가면 그 자리에 기름이 스며든다.

2021년 국제학술지 ‘Foods’에 실린 연구에 따르면 가지의 지방 함량은 조리법에 따라 큰 차이를 보였다. 스페인 그라나다대와 멕시코 몬테레이공대·과달라하라대 연구진은 생가지와 물에 삶은 가지, 물과 아보카도 오일을 섞어 조리한 가지, 아보카도 오일에 튀긴 가지의 지방 함량을 비교했다.

기름에 구운 가지는 조리 과정에서 기름을 흡수해 열량이 높아질 수 있다. 클립아트코리아

분석 결과 생가지의 지방 함량은 0.02%였고, 물에 삶은 가지는 생가지와 눈에 띄는 차이가 없었다. 물과 기름을 섞어 조리한 가지의 지방 함량은 6.4%, 튀긴 가지는 37.8%로 측정됐다.

간장이나 고추장을 많이 넣으면 나트륨 함량이 높아지고 설탕이나 물엿을 넣으면 당류 함량이 늘어난다. 기름과 양념을 적게 쓰고 찌거나 구우면 완성된 요리의 열량을 낮출 수 있다.

◆ 비전분 채소로 색과 영양 다양하게

미국 질병통제예방센터(CDC)는 양배추·시금치·브로콜리·아스파라거스·버섯 등을 비전분 채소로 분류한다. 감자·옥수수 같은 전분 채소보다 탄수화물 함량이 낮아 식단에 채소 반찬으로 활용하기 좋다.

다양한 색의 채소에는 색에 따라 서로 다른 영양소와 식물성 성분이 들어 있다. 클립아트코리아

채소는 색에 따라 함유한 영양소와 식물성 성분이 다르다. 짙은 녹색 채소인 시금치에는 엽산과 비타민 K가, 당근·단호박 같은 주황색 채소에는 베타카로틴이 풍부하다. 토마토의 붉은색을 내는 라이코펜과 가지 껍질의 보라색을 내는 안토시아닌은 항산화 작용을 하는 색소 성분이다. 제철 채소를 활용하면 계절마다 다양한 종류와 색의 채소를 먹을 수 있어 영양소를 골고루 섭취하는 데 도움이 된다.

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