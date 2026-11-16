스튜디오시네틱스, 경민대·강단스튜디오와 협약…극장용 애니 ‘요나’ 기술 파트너

스튜디오시네틱스 제공

AI 기술기업 스튜디오시네틱스(대표 윤한욱)가 경민대학교, AI 애니메이션 제작사 강단스튜디오와 손잡고 극장용 AI 성경 뮤지컬 애니메이션 ‘요나’ 제작에 참여한다.

스튜디오시네틱스는 16일 경기 의정부시 경민대학교 효행관 라아홀에서 두 기관과 ‘요나’ 제작 및 산학협력을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 강단스튜디오는 작품 제작을, 경민대는 학생 참여와 현장 연계 교육을 맡는다. 스튜디오시네틱스는 기술 파트너로서 AI 영상 제작 기술을 제공하고, 경민대 미디어영상과 학생들의 AI 장면 제작 실습에 기술 자문을 지원한다.

‘요나’는 성경 요나서를 바탕으로 한 어린이·가족 대상 뮤지컬 애니메이션이다. 홍문종 경민학원 학원장이 발의한 다음세대 성경문화 프로젝트 ‘마중’의 첫 작품으로, 2027년 하반기 개봉을 목표로 한다. ‘마중’ 프로젝트는 오는 20일 오전 10시 30분 경민대학교에서 출범식을 연다.

이날 협약서에는 홍문종 학원장과 강아라 강단스튜디오 대표, 윤한욱 대표가 서명했다. ‘요나’의 연출을 맡은 임지환 감독과 후속작 연출을 맡을 예정인 양황아 감독도 참석했다.

스튜디오시네틱스는 MIT 추요한 교수가 설립에 참여한 기업이다. 회사는 MIT와 공동연구한 AI 영상 제작 기술을 이번 작품에 적용할 예정이며, 구체적인 활용 방식은 임지환 감독 및 제작진과 협의해 결정한다.

제작의 기본 원칙은 AI가 생성한 결과물을 감독과 제작진이 검토하고 다듬는 것이다. 회사의 자체 플랫폼 ‘시네틱스(CINETICS)’ 역시 제작 단계마다 사람이 결과를 확정해야 다음 공정으로 넘어가도록 설계됐다.

시네틱스는 대본 작성부터 영상 제작과 편집까지 연결하는 플랫폼이다. 기획·대본 집필·아이디어 검증을 지원하는 ‘시나리오 작업실’과 이미지·영상 생성, 음성·음악 제작, 타임라인 편집 기능을 모은 ‘영상 작업실’로 구성된다. 완성한 대본은 버튼 하나로 영상 제작 단계에 연결할 수 있으며, 한국어·영어·일본어 음성과 4K 업스케일도 지원한다.

회사가 강조하는 핵심 기술은 장면이 바뀌어도 인물과 공간을 일관되게 표현하는 기능이다. 대본에서 등장인물과 장소를 추출해 기준 이미지를 만들고, 인물의 정면·후면 전신과 얼굴 클로즈업을 담은 ‘캐릭터 바이블’을 제작한다.

이후 이를 기준으로 컷별 구도와 샷 크기, 앵글, 카메라 움직임, 렌즈 등을 설계해 영상을 생성한다. 대본, 캐릭터 바이블, 촬영에 해당하는 컷 설계·영상 생성, 편집 등 네 단계 모두 사람의 검토와 확정을 거친다.

스튜디오시네틱스는 자체 제작 도구를 실제 콘텐츠 제작에도 적용해 왔다고 밝혔다. KT스튜디오지니와 조이컴퍼니가 공동 제작한 숏폼 드라마 ‘퇴직금은 3,000억으로 하겠습니다’와 ‘내 전남편들이 너무 집착한다’의 AI 장면 제작에 해당 도구가 사용됐다. 회사는 올해 글로벌기업 협업 프로그램에도 선정돼 관련 과제를 수행하고 있다.

이번 산학협력에서는 학생들이 실제 작품 제작 공정 안에서 AI 영상 기술을 익히도록 지원할 계획이다.

VR·AR부터 생성형 AI까지 약 10년간 미디어 기술을 연구개발해 온 윤한욱 대표는 “AI 영상 기술의 가치는 얼마나 빨리 만드느냐가 아니라 감독의 연출 의도를 얼마나 정확하게 구현하느냐에 있다”며 “연구로 다듬은 기술로 ‘요나’의 완성도를 높이는 데 힘을 보태겠다”고 말했다.

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