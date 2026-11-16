배드키즈 연지, 전 야구선수 강동연과 결혼…'솔로지옥' 강소연 올케 된다

사진=연지, 강동연 SNS

걸그룹 배드키즈 출신 연지(33·본명 이연지)가 프로야구 선수 출신 강동연(34)과 결혼한다.

16일 연예·스포츠계에 따르면 연지와 강동연은 오는 12월 12일 오후 서울 서초구의 한 예식장에서 결혼식을 올린다.

1993년생인 연지는 2014년 3월 걸그룹 배드키즈의 원년 멤버로 데뷔했다. 당시 디지털 싱글 ‘귓방망이’를 발표하고 서브보컬로 활동했으나, 얼마 지나지 않아 팀을 떠났다.

이후 연예계와는 다른 분야에서 새로운 도전을 이어왔다. 한의원 근무와 백화점 아르바이트를 비롯해 쇼핑몰 운영, 마케팅 업무 등을 경험했으며, 프로 포커 플레이어로도 활동했다.

연지는 2024년 유튜브 채널 ‘근황올림픽’에 출연해 배드키즈 탈퇴 이후의 근황을 전하기도 했다. 당시 쇼핑몰을 운영하며 한 달 매출 3000만원을 기록했던 일화와 포커 플레이어로 활동 중인 일상을 공개해 관심을 모았다.

예비 신랑 강동연은 1992년생으로 유신고를 졸업한 뒤 2011년 두산 베어스에 육성선수로 입단했다. 195㎝의 큰 키를 앞세운 우완 투수로, 2013년 처음 1군 무대를 밟았으며 상무 야구단에서 군 복무를 마쳤다.

2019시즌 종료 후 2차 드래프트를 통해 NC 다이노스로 이적한 그는 2021년 4월 SSG 랜더스전에서 데뷔 첫 선발 등판에 나서 5이닝 2실점(1자책점)을 기록하며 승리투수가 됐다. 프로 입단 10년 만에 거둔 첫 선발승이었다.

그러나 2023년 1월 현역 은퇴를 선언하며 12년간의 선수 생활을 마무리했다. 이후에는 사업가로 새로운 출발을 알렸다.

강동연은 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥’에 출연해 얼굴을 알린 배우 겸 방송인 강소연의 남동생이기도 하다. 이에 연지는 결혼과 함께 강소연의 올케가 된다.

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