김진표, 과거 차 안에서 강도에 흉기 피습 고백…“칼 맞은 적 있다”

유튜브 채널 ‘요정재형’ 화면 캡처

그룹 패닉 멤버 김진표가 과거 차 안에서 강도에게 흉기 피습을 당했던 아찔한 경험을 털어놨다.

지난 15일 유튜브 채널 ‘요정재형’에는 패닉 멤버 이적과 김진표가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

이날 정재형은 오랜만에 예능에 출연한 김진표를 반기며 과거를 떠올렸다. 그는 김진표를 향해 “한때 사건·사고가 있어서 경호원과 같이 다녔다”고 언급했다.

이에 이적은 김진표가 과거 강도 피해를 당했던 일을 언급했다. 이적은 “차에 있었는데 누군가 차 문을 벌컥 열고 들어와 강도를 당한 적이 있다”고 당시 상황을 설명했다.

이를 듣던 김진표는 “칼을 맞은 적이 있다”고 직접 밝혀 놀라움을 안겼다. 예상치 못한 이야기에 정재형은 “우리가 무슨 멕시코냐”며 믿기지 않는다는 반응을 보였다.

김진표는 당시 사건들로 인해 소속사에서 경호원을 붙여줬다고 설명했다. 특히 그는 “더 웃긴 건 그 경호원이 결국 매니저가 됐다”고 밝혀 웃음을 자아냈다. 아찔했던 사건이 뜻밖의 인연으로 이어진 것이다.

정재형 역시 과거 김진표와 술자리를 가졌을 당시 경호원들이 곁을 지키고 있던 모습을 떠올리며 궁금했던 이유를 뒤늦게 알게 됐다고 전했다.

한편 김진표는 최근에도 해외에서 아찔한 사건을 겪은 사실을 공개한 바 있다.

그는 지난 10일 독일 함부르크의 한 호텔에 머물던 중 총격 사건에 휘말렸다. 당시 체크아웃을 위해 객실을 나섰다가 무장 경찰의 제지를 받고 방으로 돌아갔으며, 이후 가까운 곳에서 총성이 네 차례 울리자 화장실로 몸을 피했다고 밝혔다.

김진표는 이후 개인 계정을 통해 사건 당시 상황을 전하며 큰 충격을 받았다고 털어놨다. 현지 언론에 따르면 당시 68세 남성이 2명에게 총격을 가해 부상을 입힌 뒤 호텔 객실에서 숨진 채 발견됐다.

1995년 이적과 함께 그룹 패닉으로 데뷔한 김진표는 ‘달팽이’, ‘왼손잡이’ 등으로 사랑받았다. 이후 솔로 가수와 방송인으로도 활동하며 음악과 방송을 넘나드는 행보를 이어오고 있다.

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