한국원자력환경공단, 취약계층 지원·지역협력 성과… 최고등급 S등급 획득

한국원자력환경공단이 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관하는 '2026년 지역사회공헌 인정제'에서 최고등급인 S등급을 획득했다고 15일 밝혔다.

지역사회공헌 인정제는 비영리단체와 파트너십을 맺고 꾸준히 지역사회공헌 활동을 펼친 기업과 기관을 발굴해 그 공로를 인정하는 제도다.

한국원자력환경공단 청정누리봉사단이 취약계층 지원을 위한 김장봉사를 하고있다. 공단 제공

심사는 환경경영(E), 사회적책임경영(S), 투명경영(G) 등 ESG 3개 영역에서 환경경영, 추진체계, 문제인식, 네트워크, 프로그램, 성과영향, 투명경영 등 7개 분야 19개 지표를 종합적으로 평가한다.

공단은 지난해 처음으로 지역사회공헌 인정제에 참여해 A+등급을 받은 데 이어, 올해 한 단계 높은 S등급을 획득하며 지속적인 사회공헌 프로그램 발굴과 개선 노력을 인정받았다.

S등급은 인증제 최고등급으로, 전국에서 인정을 신청한 773개 기업·기관 가운데 197개가 승인을 얻었다.

공단은 방폐장 유치지역 발전을 위해 리어카 무료급식소와 양남면 노인회관 식재료 지원 및 배식 봉사, 동경주사회적협동조합과 발달장애인 고용 카페의 판로 확대를 위한 협력사업 개발, 자립준비청년 멘토링 프로그램 등을 추진하고 있다.

한국원자력환경공단 청정누리봉사단이 리어카 무료급식소에서 배식봉사를 하고 있다.

이와 함께 출산 산모와 취약계층을 위한 지역 농수산물 배송, 주민 건강검진, 우범지역 범죄 예방을 위한 민·관·공 합동 환경개선 활동도 펼치고 있다.

대전 현충원 묘역 정화활동과 지하연구시설(URL)이 건설되는 강원도 태백 등에서도 사회공헌활동을 전개하고 있다.

이진호 공단 이사장은 "지역의 수요를 반영한 사회공헌활동을 지속적으로 발굴하고 유관기관 간 협력을 통해 공공기관의 사회적 책무를 다하겠다"고 강조했다.

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