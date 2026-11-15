골리앗 넘어뜨린 사무라이… 日은 브라질 제압

한국 축구가 한 수 아래로 평가받던 사우디아라비아에 발목을 잡힌 사이 일본 축구는 세계 최강을 다투는 브라질을 꺾었다. 세계 정상급 강호를 상대로 승리를 거둔 일본과 달리 한국은 전력상 우위에 있던 상대에게 패하면서 한·일 축구의 기량 차가 점점 더 벌어지고 있다는 우려가 커지고 있다.

FIFA 랭킹 17위 일본은 14일 싱가포르 국립경기장에서 열린 브라질과 평가전에서 3-2로 승리했다. FIFA 랭킹 6위 브라질을 상대로 거둔 통산 두 번째 승리다. 일본은 브라질과의 역대 전적을 2승2무12패로 만들었다.

일본 축구대표팀의 나카무라 게이토(오른쪽)가 14일 싱가포르 국립경기장에서 열린 브라질과 평가전에서 팀의 두 번째 골을 터뜨린 뒤 팀동료와 함께 기뻐하고 있다. 싱가포르=EPA연합뉴스

일본은 경기 초반부터 브라질을 몰아붙였다. 전반 15분 구보 다케후사가 선제골을 터뜨린 데 이어 4분 뒤 나카무라 게이토가 추가골을 넣으며 2-0으로 앞서갔다. 브라질은 전반 33분 비니시우스 주니오르의 만회골과 후반 30분 동점골로 균형을 맞췄지만, 일본은 후반 추가시간 1분 사카모토 다쓰히로의 결승골로 승리를 챙겼다. 지난 6월 2026 북중미 월드컵에서 브라질에 1-2로 패한 뒤 5개월 만의 설욕이다.

카를로 안첼로티 브라질 감독은 심판의 판정에 대한 불만을 드러내기도 했지만 “일본은 조직력이 뛰어난 팀이다. 강한 압박과 반칙으로 우리의 역습을 차단했다”면서 “일본은 좋은 팀이며, 세계 최고 수준에서도 경쟁력을 갖춘 팀”이라고 할 만큼 일본의 경기력은 인상적이었다. 한국이 사우디에게 2-3으로 패한 것과 크게 비교된다.

이런 결과를 두고 한·일 축구의 격차가 커지고 있음을 지적하는 목소리가 나온다. 축구해설가이자 스포츠기록분석가인 신문선 명지대 초빙교수는 “국제축구계 인사들과의 소통 과정에서 ‘대한민국은 축구 안 돼. 일본한테 절대 안 돼’라고 평가하는 것을 들었다”고 말했다. 그는 일본 축구협회가 축구인 중심으로 운영되는 것과 달리 한국은 축구에 대한 이해가 부족한 인사들이 행정에 관여하는 점을 문제로 짚었다.

축구협회가 재정 확보를 비롯해 유소년 육성, 지도자 교육, 심판 보수교육을 책임져야 하는 만큼 행정의 전문성이 축구 경쟁력과도 맞닿아 있다는 게 신 교수의 설명이다.

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