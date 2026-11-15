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[16일의 날씨] 겨울 재촉하는 비
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입력 :
2026-11-15 18:16
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[16일의 날씨] 겨울 재촉하는 비
세계일보
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[설왕설래] 귀신 훈육
할아버지와 할머니 눈에 손주는 예쁘기만 하다. 떼를 쓰거나 잘못을 해도 타이르기보다 웃어넘긴다. 자식 눈치가 보여서도 그렇고, 양육의 고단함을 직접 감당하지 않기 때문일 게다. 아이를 키우는 부모 처지는 다르다. 영유아를 돌보는 일은 고된 노동에 가깝다. 한 명도 벅찬데 둘 이상이면 수고로움은 배가 된다. 아이들이 어지럽힌 자리는 치워도 끝이 없고, 잠투정
[기자가만난세상] 그때 콩이었으면 지금도 콩이어야
“호남에서 콩이면 영남에서도 콩이어야.” 이재명 대통령이 지난 1일 노무현 전 대통령의 말을 빌려 엑스(X)에 올린 글의 제목이다. 이 대통령은 글에서 “누군가 강조했던 이 상식의 언어는, 진영 논리나 이념적 편향보다 ‘있는 그대로의 사실’과 ‘공정한 원칙’이 언제나 반드시 우선해야 함을 일깨워 준다”며 “특히 정부 정책을 만들고 집행하는 일에서는 더욱
[삶과문화] 나의 빌런
그는 ‘호랑이 선생님’으로 유명했다. 체벌이 통용되던 시절이었어도 그의 훈육은 가혹했다. 초등학교를 함께 다닌 고향 친구들은 그를 잊지 못한다. 그의 매는 회초리가 아니라 책걸상에서 뽑아낸 각목이거나 대나무 뿌리였다. 오십을 훌쩍 넘긴 제자들은 아직도 그가 어린 자신들에게 왜 그토록 폭력적이었는지 이해하지 못한다. 그는 내가 초등학교 4학년 때 담임을 맡
켄차나요, 도쿄에서 [이지영의 K컬처 여행]
tvN 드라마 ‘100일의 거짓말’이 공개 나흘 만에 일본 넷플릭스 TV쇼 부문 톱10에 진입하고 글로벌 순위 5위까지 올랐다. 1932년 경성을 배경으로 조선총독부에 잠입한 독립운동가의 이야기를 담은 이 드라마가 한때 그곳을 식민 지배했던 나라의 안방에서 이 정도 반향을 일으키리라고는 예상하기 어려웠다. 그런데 더 놀라운 것은 흥행 숫자가 아니었다. 드라
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