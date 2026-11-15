정영도 ‘부유하는 아이’ 신작 30여점 공개

별과 구름, 새와 사람의 얼굴을 닮은 형상들이 화면 곳곳에 떠다닌다. 하나의 이미지가 모습을 드러내는가 싶으면 어느새 다른 형상과 뒤섞인다. 익숙한 사물처럼 보이지만 무엇이라고 단정하기는 어렵다. 시선을 옮길 때마다 새로운 이미지가 나타나고 사라진다.

추상과 구상의 경계를 넘나들며 자아와 관계의 변화를 탐구해온 정영도(41) 작가의 개인전 ‘부유하는 아이’(Floating I·사진)가 서울 삼청동 PKM갤러리에서 지난 13일 개막했다. 300호 대형 회화와 비정형 패널 회화, 드로잉 등 신작 30여점을 선보인다.

전시 제목의 ‘아이’에는 세 가지 의미가 담겼다. 자아를 뜻하는 ‘나’(I)이자 세상을 바라보는 ‘눈’(EYE), 그리고 고정관념에서 벗어나 자유롭게 세상을 바라보는 어린아이다. 관계와 상황에 따라 끊임없이 달라지는 자아의 모습을 중첩된 의미로 표현했다. 작가는 “5분 전의 나와 5분 후의 나도 다를 수 있다는 생각에서 절대적인 것을 그리기보다 변화하는 관점의 회화를 생각하게 됐다”고 말했다.

전시의 중심에는 ‘천진난만 깊은 밤에’, ‘별을 부리다’, ‘놓여난 손짓’, ‘무한의 가장자리에서’ 등 300호 대형 회화 4점이 자리한다. 화면 속 별과 새, 손을 닮은 형상들은 서로 얽히고 흩어지며 끊임없이 새로운 장면을 만들어낸다.

작가는 별을 반드시 도달해야 할 목표로만 여기지 않는다. 그는 “별은 우리가 좇아야 할 꿈이나 목표로 여겨지지만 이미 우리 안에 있을 수도 있다”며 “새처럼 자유롭게 날아다니는 행위 자체로도 충분히 즐겁고 성공적일 수 있다”고 설명했다.

캔버스의 사각 틀을 벗어난 작품들도 눈길을 끈다. 비정형으로 잘라낸 패널을 서로 연결해 회화의 영역을 화면 밖으로 확장했다. 전시는 12월30일까지.

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