제주도, 공항 소음 피해지역 공항이용료 연중 접수

제주도가 제주공항 소음대책지역과 인근지역 주민을 대상으로 공항이용료 지원 신청을 연중 접수하고 있다고 15일 밝혔다.

공항이용료 지원사업은 항공기 소음으로 불편을 겪는 주민들의 경제적 부담을 덜기 위해 2022년부터 시행하고 있다.

제주국제공항.

제주도는 지난해부터 연간 지원 횟수를 4회에서 6회로 확대하고 가족이 대리신청하는 경우 제출 서류를 간소화하는 등 주민들의 이용 편의를 높였다.

올해 9월까지 공항이용료 지원 실적은 5973건, 지원금액은 총 2900만원이다. 지난해에는 연간 5606건에 2600만원을 지원했다.

지원 대상은 제주공항 소음대책지역과 인근지역에 거주하는 주민으로, 해당 지역은 애월읍과 일도1동, 삼도1·2동, 용담1·2동, 건입동, 오라동, 연동, 노형동, 외도동, 이호동, 도두동 등 13개 읍·동이다.

지원금은 제주공항에서 항공편을 이용한 경우 1회당 국내선 4000원, 국제선 1만2000원이며, 탑승일로부터 1년 이내에 신청해야 한다.

신청은 신분증과 신청서, 항공권 영수증을 준비해 관할 읍·동 주민센터나 제주공항소음민원센터를 방문하면 된다. 제주공항소음민원센터 누리집(제주공항소음민원센터.com)에서도 신청할 수 있다.

한편, 제주도는 올해 공항 소음 피해지역 10개 읍·동에 총 52억원을 투입해 64개 주민지원사업을 추진하고 있다.

주요 사업은 고등학생·대학생 500명 대상 장학금 지원, 6개 읍·동 주민 33명 대상 보청기 지원, 기초생활수급자 420명 대상 유선방송 시청료 지원, 초등학교 1학년 입학생 700명 대상 입학 축하금 지원 등이다.

특히, 공항 인근 소음피해 주민불편 해소와 함께 체감도 높은 주민보호 대책이 병행될 수 있도록 국토교통부 및 한국공항공사, 국회를 통해 소음대책사업 예산확대와 제주공항 배분확대를 지속해서 건의하고 있다.

강민철 교통항공국장은 “공항 소음 피해지역 주민들이 지원 제도를 몰라 신청하지 못하는 일이 없도록 안내를 강화하겠다”며 “주민들의 생활 불편을 덜 수 있도록 필요한 지원정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

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