아데카코리아, 완주 2공장에 900억원 투자…반도체 소재 생산 확대

일본계 반도체 소재 기업 아데카(ADEKA)코리아가 전북 완주에 900억원을 투자해 반도체 핵심 소재 생산 시설을 확충한다. 올해 7월 3공장 증설에 이어 두 번째 대규모 투자로, 수입에 의존하던 반도체 소재의 국내 생산 기반을 넓히고 전북의 반도체 소재산업 경쟁력을 높이는 계기가 될지 주목된다.

15일 전북도에 따르면 아데카코리아㈜는 완주군 봉동읍 완주산업단지에 있는 2공장에 반도체 소재 생산 시설을 건립하고 2030년까지 신규 인력 20명을 채용할 계획이다. 공사는 2026년 12월 시작해 2028년 7월 마무리할 예정이다. 이후 생산설비 구축과 시운전을 거쳐 본격적인 생산에 들어간다. 이를 위해 업체는 지난 13일 전북도와 투자협약(MOU)을 체결했다.

지난 7월 31일 아데카코리아㈜와 전북도, 완주군간 수지첨가제 생산시설 증설을 위한 613억원 규모 투자협약식 모습. 전북도 제공

증설 시설에서는 반도체 핵심 부품인 커패시터의 유전막 형성에 쓰이는 전구체를 생산한다. 전구체는 반도체 미세화와 고집적화에 대응하기 위해 높은 기술력과 정밀한 품질관리가 필요한 소재다. 특히, 기존에 수입에 의존하던 소재를 국내에서 직접 생산하면 공급 안정성을 높이고 생산원가를 낮출 수 있을 것으로 기대된다. 고객사의 요구에 신속하게 대응하고 제품을 안정적으로 공급하는 효과도 예상된다.

아데카코리아는 1991년 완주군에 설립된 일본 아데카 그룹의 한국법인이다. 플라스틱 첨가제와 반도체 전자재료 등을 생산하며, 2006년 반도체 소재 사업에 진출해 관련 기술력과 품질 경쟁력을 쌓아왔다. 지난해 기준 매출액은 3648억원, 종업원은 260명 규모다.

전북도는 이번 투자가 반도체 핵심 소재의 국내 생산 기반 확대와 지역 일자리 창출은 물론 지역 산업구조 고도화에도 기여할 것으로 보고 있다.

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