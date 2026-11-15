‘공정률 83%’ 울릉공항, 사택 진입로 문제 해결…개항 준비 속도 [지자체 투데이]

경북도는 울릉공항 직원사택 진입로를 연장해 길이 200m, 폭 6m 규모로 새로 개설하기로 했다고 밝혔다. 사업비는 30억원이다. 120세대 규모의 직원사택은 공항 개항 일정에 맞춰 건립한다.

15일 도에 따르면 울릉군·한국공항공사와 주민이 참석한 가운데 ‘울릉공항 현안 해결을 위한 업무협의’를 열었다. 협의 안건은 직원사택 건립사업, 여객터미널 시설공사, 공항 하수종말처리장 시설공사 등이다.

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그동안 진입로 확보 문제로 사업 추진에 진통을 겪어왔으나 협의 결과 진입로 부지를 소유한 주민의 협조로 새 진입로 노선을 개설하기로 합의했다. 세부 사업비는 토지매입비 15억원, 공사비 10억원, 기타 5억원이다.

도는 지난 13일 직원사택 건립 현장을 찾아 주민과 의견을 나눴다. 주민 피해를 줄이고 직원사택을 조기에 완공하겠다는 방침도 밝혔다.

울릉공항 공정률은 10일 기준 83%다. 도는 여객과 차량이 이동·출입하는 구역인 랜드사이드 공사를 조기에 착공하고자 8월 부지조성 사업을 2개 공구로 나누는 내용으로 실시계획을 변경 고시했다.

도는 울릉공항의 안정적 운영을 위해 워킹그룹을 꾸려 항공사업법 개정안을 마련하고 있다. 개정안에는 울릉공항에 취항하는 소형항공사 지원과 주민 기본교통권 확립을 위한 운임 지원 등을 담을 계획이다.

박임상 도 공항추진단장은 “울릉공항 개항이 다소 늦어져 주민들이 불편할 것으로 예상되나 노선 확보를 위해 소형항공사와 협의하고 있다”며 “100만 울릉관광시대를 위해 공항 내 면세점 설치와 울릉공항경제권 마련 등에 노력하겠다”고 말했다.

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