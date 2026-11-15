라면에 과자 섞었더니 진짜 신제품 됐다…유통업계 뒤흔든 소비자 레시피

라면 수프를 과자에 뿌려 먹던 소비자들의 조리법이 실제 신제품으로 나왔다. 유명 셰프가 개발한 요리를 집에서 간편하게 재현하고, 소비자가 직접 제안한 음식 조합을 상품으로 만드는 사례도 이어지고 있다.

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고물가로 외식비 부담이 커진 가운데 유통업계가 소비자의 조리법과 취향을 제품 개발에 활용하고 있다. 정해진 방식대로 먹는 것을 넘어 기존 제품을 재료처럼 활용하거나 자신만의 조합을 만드는 소비자들이 주요 마케팅 대상으로 떠오른 것이다.

15일 업계에 따르면 정식품과 농심, 굽네, 배스킨라빈스 등은 셰프 협업과 레시피 공모전, 소비자 참여형 신제품 개발을 통해 제품 활용도를 높이고 있다. 일부 업체는 소비자가 사회관계망서비스(SNS)에 공유한 조리법을 실제 제품으로 출시했다.

대표적인 사례는 농심의 ‘너구링’이다. 농심은 지난 10월 12일 라면 ‘너구리’와 스낵 ‘양파링’을 결합한 신제품을 선보였다.

출발점은 소비자들이 SNS에 공유한 조리법이었다. 양파링에 너구리 수프를 넣고 흔들어 먹거나 포스틱에 신라면 수프를 섞는 방식이 관심을 끌자 농심이 이를 상품 개발에 반영했다.

너구링은 양파링 특유의 짭짤하고 고소한 맛에 너구리의 매콤한 해산물 풍미를 더했다. 소비자가 따로 라면 수프를 준비하지 않아도 두 제품의 맛을 한 번에 즐길 수 있도록 만든 것이다.

기존 제품을 소비자가 자기 방식대로 바꿔 즐기는 ‘모디슈머’ 문화가 식품 제조사의 신제품 개발로 이어진 사례다. 기업이 새로운 조리법을 일방적으로 제안하는 대신 소비자 사이에서 이미 관심을 받은 조합을 상품으로 구현했다는 점에서 차이가 있다.

정식품은 간편 육수 제품 ‘간단요리사’를 활용한 요리 콘텐츠에 집중하고 있다.

최근에는 요리 경연 프로그램 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’ 출연자인 윤나라 셰프와 협업해 이북식 어복쟁반을 응용한 만두전골 조리법을 공개했다.

전골 냄비에 재료를 담고 ‘간단요리사 담백한 채소육수’를 부어 끓인 뒤 별도로 만든 양념장을 곁들이는 방식이다. 육수를 처음부터 내야 하는 번거로움을 줄이면서도 전골 요리를 완성할 수 있도록 구성했다.

해당 채소육수는 대파와 양파, 무, 마늘 등 국산 채소 4종을 우려낸 제품이다. 정식품은 이를 활용해 국물 요리부터 가정식까지 조리법을 소개하고 있다.

소비자가 직접 요리법을 선보이는 행사도 마련했다. 정식품은 지난 9월 29일부터 11월 3일까지 ‘2026 간단요리사 미식대전’을 열고 1분 이내의 숏폼 영상을 모집했다.

공모 주제는 ‘일상 속 미식 경험’이다. 참가자가 간단요리사 담백한 채소육수를 이용해 완성한 요리를 영상으로 제작하는 방식으로, 총상금은 1000만원이다. 최종 결과는 오는 19일 발표될 예정이다.

셰프가 제안하는 조리법과 일반 소비자가 직접 만든 요리를 함께 보여주면서 간편 육수의 활용 범위를 넓히려는 시도다.

지앤푸드가 운영하는 굽네도 소비자 참여형 레시피 마케팅에 나섰다.

굽네는 지난 9월 21일부터 10월 18일까지 ‘찰떡조합 오디션’을 열고 신제품 ‘서울엄마 파기름떡볶이 치킨’과 어울리는 음식 조합을 모집했다.

참가자들은 치킨에 눈꽃치즈나 쌀떡을 추가하거나 별도의 사이드 메뉴를 곁들이는 등 자신만의 조합을 SNS에 올리는 방식으로 참여했다.

굽네는 출품작 가운데 후보를 선정해 공식 인스타그램에서 투표를 진행하고 10월 27일 당선자를 발표하기로 했다. 1위 조합은 한정 메뉴 출시를 검토한다는 계획을 밝혔다. 실제 상품 출시 여부는 별도로 확인되지 않았다.

서울엄마 파기름떡볶이 치킨 자체도 셰프 협업으로 탄생한 제품이다. 한식 셰프 우정욱이 운영하는 레스토랑 ‘수퍼판’의 대표 메뉴인 한우 기름떡볶이에서 아이디어를 얻어 오븐구이 치킨으로 재해석했다.

고춧가루와 마늘, 참깨를 볶아 만든 양념에 대파 풍미를 더한 것이 특징이다. 굽네는 12월 9일까지 해당 메뉴를 한정 판매할 예정이다.

셰프의 기존 조리법을 치킨에 접목한 뒤 다시 소비자에게 새로운 조합을 제안받는 방식이다.

배스킨라빈스는 소비자 공모전에서 선정된 아이디어를 지난 10월 신제품으로 출시했다.

‘2026 그래이맛 콘테스트’ 1위와 2위 수상작을 바탕으로 만든 ‘몬스터 크런치 쿠키’와 ‘말차에 바나나’다.

몬스터 크런치 쿠키는 1위 수상작인 ‘치키치키차카차카초코청크’에서 출발했다. 큼직한 쿠키가 들어간 아이스크림이라는 아이디어를 바탕으로 쿠키의 식감과 고소한 풍미를 강조했다.

2위 수상작을 바탕으로 개발한 말차에 바나나는 말차의 쌉싸름한 맛에 바나나의 단맛을 결합했다. 당초 수상작은 말차에 딸기를 조합한 아이디어였지만, 실제 제품 개발 과정에서 바나나로 재구성했다.

올해 공모전에는 총 4만3000여 건의 아이디어가 접수됐다. 1·2차 소비자 투표에 참여한 표는 64만7000여 표에 달했다. 최종 순위는 소비자 100명과 내부 심사위원 15명이 참여한 시식 심사를 거쳐 결정됐다.

소비자가 제품의 맛과 재료를 제안하고 기업이 이를 실제 판매 가능한 상품으로 완성한 사례다.

소비자의 레시피를 실제 제품으로 연결하는 흐름은 편의점 간편식으로도 확산하고 있다.

BGF리테일이 운영하는 CU는 한국조리과학고등학교 학생들이 직접 개발한 조리법을 활용해 간편식을 출시했다.

CU는 지난 7월 한국조리과학고 3학년 학생들을 대상으로 요리 경연대회를 열고 1\~3위 수상작의 상품화를 추진했다.

1위 수상작인 ‘크카당맛있당정식’은 9월 10일 출시됐다. 크림 카레와 당면, 참치마요밥 등을 조합한 간편식이다. 2위 수상작 ‘마제소밥&함박정식’도 같은 달 22일 출시 일정으로 공개됐다.

이번 상품화는 CU와 한국조리과학고가 체결한 산학협력 업무협약의 일환이다. 학생들이 아이디어를 제안하는 데 그치지 않고 편의점 상품 개발 과정에도 참여하도록 했다.

기존 제조사나 전문 셰프 중심이었던 식품 개발에 학생들의 레시피까지 활용한 셈이다.

농심은 신라면 출시 40주년을 맞아 셰프와 소비자가 함께 신제품 개발에 참여하는 방식도 도입했다.

농심은 지난 10월 에드워드 리 셰프 및 자사 연구진이 공동 개발한 ‘신라면 치즈&된장’과 ‘신라면 해물&어묵’을 공개했다.

치즈&된장은 치즈의 부드러운 풍미에 된장의 구수한 맛을 더한 제품이다. 해물&어묵은 사골과 해산물, 채소로 만든 육수에 어묵을 결합했다.

두 제품은 10월 6일부터 18일까지 온라인 소비자 투표에 부쳐졌다. 서울 성수동 팝업스토어에서는 직접 맛을 본 뒤 선택하는 시식 투표도 마련했다.

농심은 소비자 투표와 별도의 평가 결과를 종합해 최종 제품을 선정하고, 11월 말부터 내년 1분기까지 한정 판매할 계획이라고 밝혔다.

셰프가 개발한 맛을 소비자가 평가하고 실제 출시 제품을 결정하는 구조다. 기업의 제품 개발 과정에 소비자 의견을 반영하는 또 다른 방식으로 볼 수 있다.

업계의 소비자 참여 방식은 제품을 구매한 뒤 후기를 남기는 수준을 넘어 조리법 제안과 메뉴 선정, 실제 상품 개발로 확대되고 있다.

업체 입장에서는 소비자가 이미 관심을 보인 맛과 조합을 확인할 수 있고, 소비자는 자신이 제안한 아이디어가 실제 제품으로 나오는 경험을 얻는다.

셰프 협업도 단순한 광고 모델 기용에서 벗어나 조리법 개발과 제품 구성에 참여하는 형태로 나타나고 있다. 다만 공모전 참여 규모나 SNS 관심이 곧바로 신제품 판매 성과로 이어지는지는 별개의 문제다.

결국 소비자가 제안한 조합을 실제 구매로 연결하고, 한 차례의 이벤트를 넘어 꾸준히 판매할 수 있는 제품으로 만드는지가 관건이다.

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