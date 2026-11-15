겨울 딸기 벌써 나왔다…단백질 음료부터 케이크까지 신제품 경쟁

겨울 딸기를 앞세운 유통업계의 신제품 경쟁이 시작됐다. 단백질 음료부터 아이스크림, 편의점 샌드위치, 크리스마스 케이크까지 딸기를 활용한 제품이 잇따라 나오고 있다.

남양유업 제공

특히 올해는 딸기 디저트에 대한 꾸준한 수요를 바탕으로 판매 시기를 앞당기거나 기존 인기 제품을 확장하는 움직임이 눈에 띈다. 편의점은 간편하게 먹을 수 있는 생과일 디저트를 강화하고, 카페와 베이커리는 연말 모임을 겨냥한 케이크 판매에 나섰다.

15일 업계에 따르면 남양유업은 단백질 브랜드 '테이크핏'의 딸기맛 제품 판매처를 확대하고, 디저트 브랜드 백미당을 통해 겨울 신제품 7종을 선보인다.

남양유업은 지난 8월 출시한 '테이크핏 맥스 딸기맛'과 '테이크핏 몬스터 딸기맛'의 편의점 판매를 늘리고 온라인 프로모션도 진행하고 있다.

테이크핏 맥스 딸기맛은 단백질 24g을 함유하면서 당류는 0.7g, 지방은 0.5g으로 낮췄다. 열량은 105㎉다. 테이크핏 몬스터 딸기맛은 350㎖ 한 병에 단백질 47g을 담았다. 필수아미노산(EAA) 1만9000㎎과 분지사슬아미노산(BCAA) 9000㎎도 함유했다.

테이크핏은 지난해 2분기부터 올해 1분기까지 4개 분기 연속 국내 단백질 음료 오프라인 시장에서 단일 브랜드 매출 1위를 기록했다. 올해 상반기 브랜드 매출은 지난해 같은 기간보다 76.1% 증가했다.

남양유업이 운영하는 백미당도 국산 딸기를 활용한 겨울 디저트를 확대한다.

먼저 유기농 우유 아이스크림을 카스텔라로 감싼 '딸기 샌드'와 '우유 샌드'를 출시했다. 이달 중순부터 전국 63개 매장에서 순차적으로 판매할 예정이다.

오는 19일에는 '딸기 소프트 아이스크림', '딸기 아이스크림 라떼', '딸기 말차 라떼', '딸기 캐모마일 티' 등 4종을 추가한다. 다음 달에는 '생딸기를 올린 우유 아이스크림'도 출시한다.

편의점 업계도 딸기 상품을 서둘러 내놓고 있다.

BGF리테일이 운영하는 CU는 지난 6일부터 생딸기를 활용한 '생딸기 휩 크림 샌드위치' 3종을 순차 출시하고 있다.

첫 상품인 '딸기 초코 휩 카스텔라 샌드'는 초코 카스텔라 사이에 초코 휩 크림과 초코칩, 생딸기를 넣었다. 오는 20일까지 자체 앱 포켓CU에서 하루 500개 한정으로 판매한다.

18일에는 딸기와 오렌지, 샤인머스캣을 넣은 '후르츠 우유 휩 샌드'를 선보인다. 다음 달에는 생딸기와 우유 휩 크림을 넣은 '딸기 우유 휩 샌드'도 출시할 예정이다.

CU가 겨울 딸기 상품을 강화하는 배경에는 실제 매출 증가가 있다.

CU의 겨울철 딸기 샌드위치 매출은 2024년 21.4%, 2025년 23.4% 증가했다. 올해 초에는 전년 동기보다 79.8% 늘었다.

지난해 말부터 판매한 생과일 샌드위치의 인기도 한몫했다. 대표 제품인 '스스스 딸기 샌드위치'는 하루 약 1만5000개가 팔린 날도 있었다. 누적 판매량은 100만개에 이른다. CU는 올해 5월부터 생과일 샌드위치를 연중 판매 상품으로 확대했다.

크리스마스 케이크 시장에서도 딸기 경쟁이 본격화하고 있다.

투썸플레이스는 13일 대표 케이크 '스트로베리 초콜릿 생크림'(스초생)의 신제품인 '크림탑 스초생'(크초생)을 출시한다.

기존 스초생에 바닐라빈 마스카포네 생크림을 더한 제품이다. 블랙 코코아 시트와 다크 가나슈 크림, 발로나 초콜릿 크런치볼을 조합했다.

투썸플레이스는 오는 18일까지 공식 앱 '투썸하트'에서 신제품 사전예약 고객에게 20% 할인 쿠폰을 선착순 제공한다. 예약한 케이크는 다음 달 1일부터 31일까지 원하는 날짜에 매장에서 받을 수 있다. 신제품은 전국 투썸플레이스 매장에서 판매하지만 매장별 취급 여부는 다를 수 있다.

파리바게뜨도 겨울 딸기 케이크 브랜드 '베리밤'을 기존 제품을 포함한 6종으로 확대했다.

신제품 '베리밤 와르르'는 치즈크림 케이크 위에 생딸기를 올린 제품이다. '베리밤 파티'는 딸기 콤포트를 넣은 2단 케이크로 연말 모임과 파티 수요를 겨냥했다.

기존 '베리밤'과 '베리밤 레드', '베리밤 초코', '베리밤 딥초코'도 함께 선보인다. 트리 모양 케이크와 무스, 캐릭터 케이크 등도 마련했다.

파리바게뜨는 지난 11일부터 다음 달 19일까지 홀리데이 케이크 사전예약을 진행한다. 파리바게뜨 공식 앱에서는 최대 30%, 해피오더와 카카오톡에서는 최대 20% 할인 혜택을 제공한다. 예약 제품은 다음 달 21일부터 25일까지 지정한 매장에서 수령할 수 있다.

올겨울 딸기 신제품 경쟁은 단순히 계절 한정 메뉴를 늘리는 데 그치지 않고 있다. 남양유업은 성장세를 보이는 단백질 음료에 딸기맛을 추가했고, CU는 판매 실적이 확인된 생과일 샌드위치를 확대했다. 투썸플레이스와 파리바게뜨는 기존 인기 케이크에 새로운 제품을 더하고 사전예약 할인으로 연말 수요 확보에 나섰다.

딸기 한 가지를 놓고도 기업마다 공략하는 시장은 다르다. 단백질 음료와 간편 디저트, 연말 케이크로 소비 목적을 나누면서 겨울철 딸기 상품을 둘러싼 경쟁도 한층 치열해질 전망이다.

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