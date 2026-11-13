‘포항 지진’ 9년…정부, 2027학년도 수능 대비 지진 대응 태세 점검

‘대학수학능력시험(수능) 연기’라는 사상 초유의 사태를 부른 포항 지진이 15일 발생 9년을 맞는 가운데, 정부가 19일 2027학년도 수능을 앞두고 지진 대응 태세 점검에 나섰다.

행정안전부는 13일 김용균 자연재난실장 주재로 교육부, 경찰청, 소방청, 기상청, 지방자치단체 등과 ‘수능 대비 지진 관련 관계 기관 상황점검회의’를 열었다.

행안부는 수능 전날인 18일부터 당일인 19일까지 비상근무를 실시하고 비상 연락 체계를 유지한다. 지진 발생 시 신속한 상황 공유, 긴급 안전 점검, 대체·예비 시험장 확보, 비상 수송을 지원한다. 아울러 행안부는 지난해 말 기준 공공 시설 내진율을 82.7%로 끌어올렸다. 2035년까지 100% 달성이 목표다.

교육부는 전국 수능 시험장 1312곳에 대한 사전 안전 점검을 실시했고, 수능 전 보완 조치를 마무리한다. 감독관과 수험생을 대상으로는 지진 대처 요령 사전 교육과 모의 훈련을 진행한다. 교육부도 시도교육청 소관 학교 시설 내진율을 지난 9월 말 기준 80.1%로 높였다. 남은 시설도 2029년까지 내진 보강을 끝낼 계획이다.

기상청은 지진 발생 시 수능 관계자에게 문자로 정보를 전파하고, 수능 특별 지원 웹페이지를 통해 시험 지구별 계기 진도와 대처 단계를 제공한다. ‘가 단계(진도 Ⅰ~Ⅲ)’는 시험을 계속한다. ‘나 단계(진도 Ⅳ~Ⅴ)’는 시험을 일시 중지한 뒤 안정되면 재개한다. ‘다 단계(진도 Ⅵ 이상)’는 시험을 일시 중지한 뒤 책상 아래 대피해 교실 밖으로 대피한다.

경찰청과 소방청, 지자체들은 시험장 주변 질서 유지, 긴급 구조·구급, 비상 수송 등 즉각 지원 태세를 갖춘다.

김용균 행안부 자연재난실장은 “포항 지진 경험을 바탕으로 공공·학교 시설의 내진 성능을 높이고, 지진 정보 전달 체계와 시험장 대처 기준을 개선해 왔다”며 “수능 전까지 준비 상황을 거듭 확인하고, 지진 발생 시 수험생 안전을 최우선으로 관계 기관이 신속히 대응할 수 있도록 철저히 대비하겠다”고 말했다.

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