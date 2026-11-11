민족종교의 대부 해평 한양원 10주기… “얼 없는 통일은 식민지 통일”

민족종교의 위상을 높이고 종교 간 화합과 남북 평화통일에 힘쓴 해평 한양원(1923~2016) 전 한국민족종교협의회장의 삶과 사상을 조명하는 학술대회가 열렸다.

사단법인 한국민족종교협의회(회장 김령하)는 11일 서울 신라호텔 영빈관 토파즈홀에서 추모식에 이어 ‘해평 한양원 선생 10주기’를 주제로 2026년 하반기 학술대회를 개최했다. 문화체육관광부가 후원한 이날 학술대회에서는 한 회장의 종교 활동과 사상, 남북통일 운동의 발자취를 돌아보고 유업을 계승할 방안을 모색했다.

한국민족종교협의회가 11일 서울 신라호텔 영빈관 토파즈홀에서 해평 한양원 선생 10주기 학술대회를 열었다. 단상에서 노길명 고려대 명예교수가 한양원 선생의 종교 활동과 종단 간 화합에 기여한 발자취를 조명하고 있다.

종교 화합과 남북 평화를 이끈 발자취

신광철 한신대 교수의 사회로 진행된 학술대회는 국민의례와 묵념에 이어 김령하 회장의 대회사, 정천기 겨레얼살리기국민운동본부 이사장의 축사 등 순으로 이어졌다.

기조강연에 나선 노길명 고려대 명예교수는 ‘한국 현대사와 해평 한양원 선생의 종교 활동’을 주제로 격동의 한국 현대사 속에서 한 회장이 수행한 역할을 조명했다.

노 교수는 한 회장이 종단 간 이해관계를 넘어 공동의 목표를 추구하도록 이끈 점을 높이 평가했다. 1985년 11월 16일 9개 계통, 33개 종단 대표들이 참여한 한국민족종교협의회 창립과 1991년 사단법인 인가는 민족종교의 사회적 위상을 높이는 계기가 됐다고 설명했다.

노 교수는 한 회장이 김수환 추기경을 비롯한 이웃종교 지도자들과 교류하며 종교 간 대화와 협력의 폭을 넓힌 사실에도 주목했다. 그는 한 회장을 현대 한국종교계의 ‘큰어른’으로 평가하면서도 민족종교에 대한 사회적 몰이해와 경계심은 여전히 남아 있다며, 민족종교가 사회 속에서 ‘종교다움’을 드러내야 한다고 강조했다.

한양원 선생 10주기 학술대회에서 최종성 서울대 교수가 ‘해평의 민족종교 개념 정립과 연구의 진흥’을 주제로 발표하고 있다. 다른 발표자들과 토론자들은 자료집을 펼쳐 놓고 발표를 듣고 있다.

첫 번째 주제발표에 나선 변진흥 전 한국종교인평화회의(KCRP) 사무총장은 ‘영원한 청년 해평 한양원의 유업과 과제’를 발표했다.

변 전 총장은 한 회장을 ‘영원한 청년’으로 회고했다. 서세동점(西勢東漸)의 상극시대에서 동세서점(東勢西漸)의 상생시대로 나아가야 한다고 역설하던 그의 외침은 새로운 시대를 향한 선언이었다고 평가했다.

그는 일제강점기의 탄압과 해방 이후의 차별 속에서 한 회장이 민족종교의 위상 회복에 힘썼다고 설명했다. 특히 2001년 한국민족종교협의회의 KCRP 정식 회원 가입을 종교 간 대화 지형을 확장한 중요한 성과로 꼽았다. 이를 통해 민족종교가 불교와 개신교, 천주교 등 주요 종교들과 동등하게 대화와 협력에 참여하는 길이 넓어졌다는 것이다.

변 전 총장은 한 회장이 북측 종교지도자들과 지속적인 교류를 통해 남북 화해의 토대를 마련한 점도 높이 평가했다. 그러면서 그의 ‘겨레얼 살리기’ 염원은 민족정신과 민족정기를 회복하려는 필생의 과업이었다고 강조했다.

11일 서울 신라호텔 영빈관에서 열린 한양원 선생 10주기 학술대회 전경.

두 번째 발표자인 이찬구 한국민족종교협의회 이사는 ‘한양원 회장 통일운동의 족적과 과제’를 주제로 평화통일 사상과 실천을 분석했다.

이 박사는 1965년 갱정유도 도인 500여 명이 서울에서 평화통일 선언문이 담긴 유인물 30만 장을 배포한 사건을 중요한 전환점으로 꼽았다. 당시 내세운 구호는 ‘원미소용(遠美蘇慂)하고 화남북민(和南北民)하자’였다. 미국과 소련 등 외세의 영향에서 벗어나 남북이 주체적으로 화합하자는 뜻이다. 한 회장은 이 사건으로 구속돼 92일간 옥고를 치른 뒤 무혐의로 석방됐다.

이 박사는 이러한 시련이 한 회장의 자주적 평화통일관을 확고히 하는 계기가 됐다고 분석했다. 특히 2013년 북측 장재언 회장과의 회담에서 강조한 “우리 얼이 없는 통일은 식민지 통일이 된다”는 발언을 통해 민족의 역사와 문화, 정신적 주체성을 중시한 통일관을 설명했다.

그는 2002~2003년 평양 개천절 민족공동행사와 2006년 금강산 겨레얼 공동행사를 대표적인 성과로 꼽았다. 특히 금강산 공동행사에서 남북 합의문에 “겨레얼과 자주정신을 하나로 모아”라는 문구를 담아낸 것은 이념과 체제를 넘어 민족의 공통된 정신적 가치를 확인한 성과라고 평가했다.

이 박사는 유업 계승을 위한 과제로 민간·종교 교류의 상설 기구 재건, 홍익인간과 겨레얼에 바탕을 둔 통일담론의 발전, 좌우 갈등을 아우르는 중화·중용 정신의 회복, 범사회적 평화운동의 확장을 제시했다.

한양원 선생 10주기 학술대회에서 김령하 한국민족종교협의회장(왼쪽)이 대회사를, 정천기 겨레얼살리기국민운동본부 이사장(오른쪽)이 축사를 하고 있다.

민족종교 연구의 토대와 상생 사상을 짚다

세 번째 발표에 나선 최종성 서울대 교수는 ‘해평의 민족종교 개념 정립과 연구의 진흥’을 주제로 민족종교의 정체성 확립과 학술연구 발전에 기여한 한 회장의 역할을 분석했다.

최 교수는 한 회장이 특정 종교의 수행자에서 여러 민족종교의 미래를 책임지는 지도자로 성장했다고 평가했다. 특히 그를 “학술담론의 직접적인 생산자는 아니지만, 그것을 구성하게 했던 설계자”라고 규정했다. 전문 학자는 아니었지만, 학계와 종교계의 협력을 이끌어 연구 기반을 마련했다는 뜻이다. 실제로 1985년 협의회 창립 당시 35명의 학술위원을 위촉하고 학술강좌와 연구발표회 등을 활성화한 점을 주요 성과로 꼽았다.

그는 민족종교의 정체성을 설명하는 기준으로 시간성·공간성·민족성이라는 세 요소를 제시했다. 근대 전환기에 등장한 신종교라는 시대적 특성, 한반도에서 자생했다는 지역적 특성, 민족운동의 역사적 경험을 공유한다는 특성이 그것이다.

최 교수는 1992년 발간된 ‘한국민족종교총람’이 다양한 종교 계통을 폭넓게 수록한 점에도 주목했다. 학계의 다양한 연구를 수용하는 ‘총람(總覽)’과 종교계의 핵심 정체성을 정립하는 ‘요람(要覽)’을 조화시킨 데서 한 회장의 개방적인 지도력을 확인할 수 있다고 설명했다.

마지막 발표자인 한재훈 성공회대 대우교수는 ‘동세서점(東勢西漸)을 통해 본 해평의 사상’을 주제로 한 회장을 실천적 사상가의 관점에서 재조명했다.

한 교수는 한 회장의 사상적 기반이 한학과 역학, 갱정유도의 신앙에서 형성됐다고 설명했다. 한학은 도덕적 기준을, 역학은 변화와 순환의 원리를, 갱정유도는 새로운 시대에 대한 신앙과 실천의 방향을 제공했다는 것이다.

그는 ‘동세서점’을 동서양의 단순한 세력 교체로 해석해서는 안 된다고 지적했다. 힘과 물질이 지배하는 상극문명을 넘어 도덕과 정신적 가치가 중심이 되는 상생문명으로 전환해야 한다는 의미다.

한 교수는 특히 한 회장의 “먼저 준다는 것은 바로 사랑입니다”라는 말을 인용하며 상생사상의 핵심을 짚었다. 받기에 앞서 먼저 베푸는 사랑과 인간·자연의 생명을 함께 존중하는 평등의 마음이 평화로운 공동체의 출발점이라는 것이다.

그는 한 회장이 과학기술 자체를 부정한 것은 아니라는 점도 강조했다. 기술이 인간의 욕망과 힘의 논리에 지배될 때 생명을 위협하는 수단이 될 수 있으며, 사랑과 평등의 마음으로 사용해야 한다는 것이다. 인공지능(AI)이 급속히 발전하는 오늘날에도 문명의 성취를 인간과 자연의 생명을 살리는 데 사용해야 한다는 문제의식은 여전히 유효하다고 평가했다.

11일 서울 신라호텔 영빈관에서 열린 한양원 선생 10주기 추모식 및 제4회 해평상 시상식에서 송석구 이사장과 평화 부문 수상자인 가수 션이 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

주제발표에 이어 박광수 원광대 명예교수가 좌장을 맡아 종합토론을 진행했다. 윤승용 한국종교문화연구소 이사장과 임형진 경희대 교수가 토론자로 참여해 한 회장의 사상과 종교·민족운동의 역사적 의미를 살폈다.

이에 앞서 김령하 회장은 대회사에서 “이번 학술대회가 해평 선생의 겨레얼 살리기와 종교 간 상생 정신을 되살려 분단의 벽을 넘어 평화로 나아가는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.

정천기 이사장은 축사에서 “해평 선생의 뜻을 이어 우리 역사와 문화, 정신의 뿌리를 지키고 온 겨레가 하나 되는 상생과 평화의 공동체를 이루는 데 힘쓰겠다”고 강조했다.

한 회장은 민족종교의 위상 정립과 종교 간 협력, 남북 화해에 기여한 공로로 2001년 국민훈장 동백장을 받았고, 2017년 국민훈장 무궁화장이 추서됐다.

이번 학술대회는 민족종교의 대부로 불린 한 회장을 추모하며, 종교와 이념, 민족과 국가를 둘러싼 갈등이 깊어지는 오늘날 그가 강조한 화합과 중용, 도덕적 책임이 어떤 의미를 갖는지 다시 생각하게 했다.

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