유가 급락에… 석유최고가격제 향방 주목

국제유가가 열흘 새 20% 넘게 급락하면서 8개월째 이어지고 있는 석유 최고가격제의 향방이 주목된다. 정부는 중동 정세 불확실성과 물가 반등 우려 등을 고려해 제도 유지에 무게를 두는 분위기다.



11일 한국석유공사 오피넷 등에 따르면 지난 9일(현지시간) 브렌트유는 배럴당 92.57달러로 거래를 마쳤다. 지난달 30일 장중 고점인 118달러보다 약 21.6% 하락했다.

11일 서울 시내의 한 주유소에 표시된 유가. 연합뉴스

국제유가가 90달러대 초반까지 내려오면서 최고가격제 완화 기대감이 나오고 있지만, 당장 종료하기는 쉽지 않을 전망이다. 중동 정세의 불확실성이 여전한 데다 유가 하락이 국내 석유제품 가격에 반영되기까지 시차가 발생하기 때문이다. 지난 3월13일 도입된 최고가격제는 정유사의 휘발유·경유·등유 공급가격에 상한을 설정하고 나중에 정유사 손실을 보전해 주는 제도다.



제12차 석유 최고가격 발표를 이틀 앞둔 11일 비상경제장관회의에서 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 “국제유가 상황과 국민 부담 등을 종합적으로 검토해 발표하겠다”고 말했다. 앞서 김정관 산업통상부 장관도 지난 9일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 “호르무즈 상황이 불확실해 정책 전환을 바로 가져오는 데 큰 부담이 있다”고 밝혔다. 새 최고가격은 14일 0시부터 적용되며, 이번에도 가격을 유지하면 5차례 연속 동결이다.



정부가 최고가격제 해제에 신중한 것은 물가 급등을 우려해서다. 정부는 최고가격제가 지난달 소비자물가 상승률을 0.8%포인트 낮춘 것으로 추산했다. 정부가 이날 유류세 인하 조치를 내년 1월31일까지 2개월 연장한 것도 물가 안정 기조와 맞닿아 있다.



다만 눈덩이처럼 커지는 정유사 손실보전은 부담스러운 대목이다. 정부는 지난 3월13일부터 6월30일까지 발생한 손실에 대해 석유 최고가격 정산위원회 심의를 거쳐 이달 말, 늦어도 다음 달 초 첫 정산액을 산정·통보할 계획이다.



정산을 둘러싼 이견이 여전한 상황이다. 정부는 원유 도입비와 생산·판매비용에 적정 마진을 더한 원가를 기준으로 보전해야 한다는 입장이지만, 정유업계는 싱가포르 국제 석유제품 가격(MOPS)과 국내 공급가격의 차액을 기준으로 삼아야 한다고 주장한다. 정부는 손실보전을 위해 예비비 4조2000억원을 마련했으나, 정산 방식과 인정 규모에 따라 향후 재정부담도 달라질 전망이다.



국제유가 하락으로 최고가격제 완화 여건이 조성되고 있지만, 물가 반등 우려와 정유사 손실보전 부담이 맞물리면서 정부의 고민도 깊어지고 있다. 제도가 장기화할수록 재정부담이 누적될 수 있는 만큼 정부가 국제유가와 물가 흐름을 고려한 단계적 출구전략을 마련할 수 있을지 주목된다.

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