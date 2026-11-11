AI와 맞선 서울 시민 100명…이창호 9단과 함께 ‘바둑의 미래’ 그렸다

인공지능(AI)이 바둑의 새로운 시대를 열었지만, 바둑판 위에서 사람이 느끼는 고민과 선택까지 대신할 수는 없다. AI가 최선의 수를 제시하더라도 한 수를 결정하고 그 결과를 받아들이는 것은 결국 사람의 몫이다. 기술이 바둑의 풍경을 바꾼 시대, 인간 고유의 경험과 판단이 지닌 가치를 되짚는 자리가 마련됐다.

11일 한국기원에 따르면 ‘2026 서울 국제 AI 바둑문화축제’가 지난 10일 서울 영등포구 올댓마인드에서 열렸다. 한국기원 제공

11일 한국기원에 따르면 ‘2026 서울 국제 AI 바둑문화축제’가 지난 10일 서울 영등포구 올댓마인드에서 열렸다. 서울시가 후원한 이번 행사는 ‘AI 10년, GO 100년’을 주제로 진행됐다. 이창호 9단과 국내외 바둑 관계자들이 참여한 서울포럼에 이어 시민들이 AI에 도전하는 ‘1대100 서울의 선택’이 열렸다. 전 과정은 유튜브로 생중계됐다.

개회식에서는 한국기원 양재호 사무총장이 환영사를 전했으며, 오세훈 서울시장은 영상 축사를 통해 바둑문화 발전과 시민 참여 확대를 위한 지원 의지를 밝혔다. 송주범 서울특별시 120다산콜재단 이사장은 축사에서 120다산콜센터의 역할을 언급하며 서울시가 기술을 통해 시민의 불편과 궁금증을 해결하고, 사람을 돕는 도시를 지향한다고 강조했다.

서울포럼에서는 프로기사와 학계 전문가가 AI 시대 바둑의 변화를 조명했다. 이창호 9단은 사회자와의 대담을 통해 오랜 대국 경험에서 비롯된 인간 바둑의 의미를 풀어냈다. 문병로 서울대 컴퓨터공학부 교수는 ‘바둑에 먼저 온 미래’, 박정상 9단은 ‘AI와 함께 성장하는 바둑’을 주제로 각각 발표했다.

국제 토론에는 오스트리아·튀르키예·싱가포르의 바둑 관계자 3명이 합류했다. 이창호 9단과 문병로 교수, 박정상 9단을 포함한 참석자들은 각 지역의 바둑 경험과 AI 활용 사례를 공유하고, 기술 변화에 따른 바둑문화의 발전 방향을 논의했다.

포럼 말미에는 ‘서울 메시지’가 발표됐다. 질문과 배움, 더 깊은 수를 핵심어로 내세운 메시지는 AI가 바둑의 양상을 바꿨지만 사람들이 바둑을 두는 이유까지 바꾸지는 못했다고 짚었다. 이어 “AI는 정답을 두지만, 사람은 한 수 한 수 의미를 둔다”며 바둑의 가치를 만들어가는 주체는 인간이라고 강조했다.

이어진 ‘1대100 서울의 선택’에서는 서울시민과 외국인 참가자들이 AI와 5점 접바둑으로 맞붙었다. 대국 중 주요 승부처마다 참가자들은 손팻말 투표를 통해 인간의 선택을 뜻하는 ‘휴먼 스팟(Human Spot)’을 결정했고, 이는 AI가 제시한 ‘블루 스팟(Blue Spot)’과 맞섰다. 대국은 종반 서울팀의 승리로 마무리됐다. AI가 돌을 거두면서 서울팀이 불계승을 거뒀다.

이번 축제는 바둑을 통해 인간과 기술의 관계를 살펴보고, AI 시대에 이어갈 문화적 가치를 모색하는 데 초점을 맞췄다. 기술이 발전하더라도 바둑을 즐기고 새로운 의미를 만들어가는 사람들의 역할은 여전히 중요하다는 점을 보여줬다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지