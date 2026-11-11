금융보안원 뚫은 해커, 금감원 수준의 '접근 권한' 탈취해 자료 탈취

금융권의 정보보안을 담당하는 금융보안원이 해킹 공격을 받아 금융회사들이 제출한 자료 일부가 유출된 가운데, 해커가 시스템 취약점을 악용해 금융감독원 수준의 열람 권한을 확보한 것으로 파악됐다.

11일 금융당국 등에 따르면 금융보안원은 지난 9일 오후 3시께 금융회사 평가를 지원하는 상시평가 시스템에서 정보가 유출된 사실을 확인하고 금융위원회 등에 신고했다.

해커는 금융보안원 시스템의 취약점을 악용해 금감원과 동일한 수준의 열람 권한을 확보한 뒤 해당 시스템에 접속해 자료를 탈취한 것으로 파악됐다. 금감원이 실제 사용하던 계정이 탈취된 것은 아니다.

해당 시스템은 금융회사들이 개인신용정보 보호 실태를 자체 점검하고 관련 자료를 제출하는 온라인 창구다. 금감원도 금융회사들의 평가 결과를 확인하기 위해 시스템을 이용하고 있으며, 여러 금융회사의 자료를 열람할 수 있는 권한을 갖고 있다.

금융보안원 관계자는 "금감원을 위장해서 시스템을 뚫은 것은 아니다"라며 "해커가 시스템 취약점 등을 이용해 금감원 수준의 접근 권한을 확보한 것"이라고 설명했다.

공격 과정에서는 100개가 넘는 인터넷주소(IP)가 동원된 것으로 알려졌다. 다만 IP를 바꿔가며 접속한 것은 공격 흔적을 감추기 위한 것으로, 금감원 권한을 확보한 과정과는 별개라는 설명이다.

금융보안원 관계자는 "IP를 바꿔가며 접속한 것과 금감원 계정 권한을 확보한 것은 별개의 문제"라며 "구체적인 침입 경로와 공격자 관련 정보는 현재 조사 중"이라고 말했다.

현재까지 확인된 유출 정보는 개인신용정보 동의서 샘플 등 행정서식 약 200건과 해당 서식에 포함된 개인정보 300여건, 시스템 이용자 정보 350여건이다.

금융위는 이날 오전 점검반을 구성해 금융보안원에 대한 긴급 현장점검에 착수했다. 이번 점검을 통해 사고 발생 경위와 정보 유출 규모, 금융보안원의 대응 조치 등을 살펴볼 것으로 보인다.

금융당국 관계자는 "오전에 점검반을 꾸려 현재 현장점검을 진행 중"이라고 말했다.

금융보안원은 사고 확인 직후 해당 시스템의 접속을 차단하고 금융위와 한국인터넷진흥원(KISA)에 신고했다. 현재 사고 원인과 추가 피해 여부를 조사하고 있으며, 정보보호 관리체계 전반을 재점검해 재발 방지 대책을 마련할 방침이다.

<뉴시스>

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