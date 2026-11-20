마트 진열대 구석을 차지하던 식초와 한때 건강의 적폐로 몰렸던 동물성 지방이 현대 과학의 검증을 거쳐 다시 세상의 중심부로 파고들고 있다. 건강을 위해 무조건 저지방과 무가당을 외치던 트렌드가 지나간 자리에, 이제는 인류가 수백 년 동안 먹어온 전통 식재료의 본질을 재조명하는 흐름이 뚜렷하다. 단순히 유행을 좇는 복고가 아니라, 철저한 대사과학과 임상 데이터가 뒷받침된 반전의 역주행이다.

낡은 관념을 벗어던지고 트렌드의 최전선으로 돌아온 오리지널 식재료의 기록. 픽사베이

과거 건강에 해롭다는 낙인이 찍혔던 우지(소기름)나 푹 삭힌 발효식품들이 현대에 이르러 재평가받는 이유는 명확하다. ‘디아비티스 케어(Diabetes Care)’ 등 국제 학술지에 실린 대사질환 연구들에 따르면, 가공된 식물성 정제유보다 자연 유래 지방산이 인체 대사에 미치는 영향이 오히려 안정적일 수 있다는 분석이 잇따르고 있다.

특히 식품의약품안전처와 한국식품연구원의 분석에 의하면, 2~3주 이상 적정 온도에서 숙성된 전통 김치는 미숙성 상태에 비해 유산균 수가 최대 100배 이상 폭증하며 유기산 농도 역시 급격히 높아지는 것으로 나타났다. 장시간 숙성 과정에서 생성된 이러한 유기산과 펩타이드 성분은 장내 미생물 군집을 다변화하고 면역 체계를 자극하는 핵심 기전으로 작용한다. 인스턴트 식품과 항생제 남용으로 망가진 장내 생태계를 복원하는 가장 원초적인 해법이 바로 우리 식탁의 발효찬인 셈이다.

수백 년의 세월 동안 시간을 품으며 대사 시스템의 균형을 지켜온 발효의 과학. 게티이미지뱅크

이러한 트렌드의 최전선에 있는 대표주자가 바로 ‘식초’다. 과거에는 요리의 잡내를 잡거나 샐러드 드레싱의 부재료 정도로 쓰였던 식초가 최근에는 아침 공복이나 식사 직전 물에 타 마시는 ‘식초 샷’ 형태로 2030세대의 일상 루틴 깊숙이 파고들었다. 단순히 유행하는 다이어트 음료가 아니라, 혈당 스파이크를 억제하는 실질적인 생화학적 도구로 주목받고 있는 것이다.

미국 당뇨병학회(ADA) 임상 연구가 입증하듯, 탄수화물 식단 섭취 직전 아세트산이 포함된 식초를 섭취할 경우 인슐린 감수성이 유의미하게 개선되며 식후 혈당 상승 폭이 평균 20%에서 최대 30%까지 낮아지는 것으로 나타났다. 아세트산은 위장의 음식물 배출 속도를 물리적으로 지연시키는 동시에, 근육 세포 내로 포도당이 흡수되는 경로를 활성화한다. 식후에 급격하게 치솟는 혈당이 체지방 축적으로 이어지는 고리를 과학적으로 차단하는 셈이다.

다만 식초 샷을 무작정 유행처럼 따라 하는 것은 경계해야 한다. 강한 산성 성분을 희석 없이 그대로 마실 경우 식도 점막을 자극하거나 치아 표면의 에나멜을 부식시킬 수 있기 때문이다. 대한영양사협회가 제시하는 지침은 명확하다. 식초는 반드시 물에 10배 이상 충분히 희석해서 마셔야 한다. 물 200ml에 식초 1~2스푼 정도의 양이다. 또한 위장이 예민한 사람은 공복 섭취를 피하고 식사 중에 섭취하는 것이 안전하다.

동물성 지방인 우지에 대한 시선도 180도 달라졌다. 포화지방이라는 단어 하나로 수십 년간 식단에서 배제되었던 우지는 최근 지방의 질에 대한 정밀한 분석이 이루어지면서 새로운 평가를 받고 있다. 한국식품연구원 등이 내놓은 분석 결과 역시 이와 궤를 같이한다. 자연 방목이나 전통 방식으로 추출한 동물성 지방은 가공 단계에서 트랜스 지방이 생성되는 식물성 쇼트닝이나 마가린에 비해 대사 과정에서 신체에 미치는 부담의 결이 다르다. 물론 과도한 섭취는 심혈관계에 부담을 줄 수 있으나, 극단적인 지방 배제 식단이 오히려 호르몬 불균형과 인지 기능 저하를 유발할 수 있다는 것이 전문가들의 공통된 지적이다.

자극적인 유행을 넘어 본연의 가치로 회귀한 식탁 위에서 찾는 원초적인 처방전. 게티이미지뱅크(AI생성)

결국 현대인이 주목해야 할 식생활의 본질은 유행하는 특정 슈퍼푸드를 맹신하는 것이 아니라, 인류가 오랜 세월 검증해 온 오리지널 식재료의 작동 원리를 이해하는 데 있다. 마트 선반 위에서 먼지를 뒤집어쓰던 발효 식품과 식초 한 병, 그리고 가치를 재발견한 전통 지방은 자극적인 가공식품에 지친 현대인의 대사 시스템을 바로잡는 오래되고도 확실한 처방전이 되고 있다.

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