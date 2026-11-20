눈부신 조명과 스포트라이트가 켜진 무대 위, 대중은 언제나 스타의 완성된 화려함에 환호한다. 그러나 스튜디오의 붉은 카메라 불빛이 사라지고 조명이 하나둘 꺼진 뒤, 배우는 오롯이 홀로 남아 자신의 진짜 삶과 마주한다.

카메라가 멈춰 선 자리에서 홀로 자신만의 삶의 무게를 지탱하던 노배우의 깊은 눈빛. 연합뉴스

대한민국 현대사의 희로애락을 화면 너머로 품어 안았던 배우 최불암. ‘수사반장’의 담배 연기 자욱한 박 반장으로, ‘전원일기’의 양촌리 농가를 지키던 김 회장으로, 그리고 수십 년간 전국 방방곡곡의 소박한 밥상을 마주하던 시골길의 나그네로. 대중은 그를 단순한 연예인이 아니라 이 시대의 ‘진짜 어른’이자 ‘아버지’로 기억한다.

세상을 떠난 그가 우리 곁에 남긴 유산은 단순히 숱한 히트작이나 시청률 숫자가 아니다. 카메라 뒤편에서 묵묵히 짊어졌던 인생의 무게, 그리고 세월을 통과하며 몸소 증명해 낸 단단한 인생철학이다. 자극적인 가십과 일회성 정보가 범람하는 오늘날, 노배우가 삶의 궤적으로 깎아낸 어록들은 여전히 살아 숨 쉬며 각박한 일상을 살아가는 이들의 가슴을 깊게 파고든다.

“세상에 거저 얻어지는 감동은 없다. 묵묵히 땀 흘린 시간만이 진짜 나를 증명한다.”

오늘날 미디어 환경은 빠르고 화려한 성공을 찬양한다. 요행을 바라는 요란한 수식어가 넘쳐나고, 순간의 이슈로 단번에 스타덤에 오르는 일이 손쉬워진 시대다. 그러나 최불암이 통과해 온 70여 년의 세월은 정확히 그 반대편에 서 있었다.

젊은 시절 무명 배우로 겪었던 설움과 배고픔, 카메라 앞에서 끊임없이 자신의 한계를 시험하던 현장의 치열함 속에서 그는 요행이라는 단어를 일찍이 지워버렸다. 대본 한 줄, 표정 하나를 완성하기 위해 밤을 지새우며 숱한 땀방울을 흘린 시간만이 연기자의 근본적인 깊이를 결정한다는 것을 누구보다 잘 알고 있었기 때문이다.

‘수사반장’ 촬영 당시 그는 범죄 현장의 서늘함과 형사들의 고뇌를 온전히 전달하기 위해 실제 서울 마포경찰서 형사들과 함께 밤을 새우며 잠복근무를 뛰었다. ‘전원일기’를 찍을 때는 시골 농부의 거칠어진 손마디와 터진 입술을 표현하기 위해 땡볕 아래서 농사일을 도왔다. 겉으로 보이는 기교나 찰나의 연기력으로 대중을 속일 수 없다는 고집스러운 신념이었다.

땀 흘린 시간은 결코 배신하지 않는다는 이 정직한 명제는, 쉽게 얻고 쉽게 버리는 것에 익숙해진 현대인들에게 묵직한 경종을 울린다. 진짜 나를 증명하는 것은 타인의 평가나 눈부신 타이틀이 아니라, 아무도 보지 않는 곳에서 묵묵히 버텨낸 자기 몫의 시간이라는 팩트다.

요란한 기교 대신 거친 현장의 땀방울과 치열한 발자취를 택했던 생전의 기록. MBC 제공

“나이 든다는 것은 늙어가는 게 아니라, 품어야 할 무게가 그만큼 늘어난다는 뜻이다.”

젊음에 집착하고 나이 드는 것을 두려워하는 세태 속에서 최불암이 보여준 주름살은 남달랐다. 그에게 세월의 흐름은 쇠퇴나 몰락이 아니었다. 나이가 든다는 것은 곧 자신이 지탱하고 품어 안아야 할 타인과 사회의 무게가 그만큼 무거워짐을 의미했다.

그는 방송국 밖에서도 늘 어른의 자리를 피하지 않았다. 후배 연기자들이 매너리즘에 빠지거나 스포트라이트에 취해 흔들릴 때, 벼락같은 호통 대신 조용히 불러 술 한 잔을 기울이며 어깨를 두드려주던 이가 바로 그였다. ‘전원일기’가 20년 넘게 방송되는 동안 출연진 모두가 한 가족처럼 끈끈한 유대감을 유지할 수 있었던 바탕에는 언제나 그가 짊어진 흔들림 없는 중심점이 존재했다.

‘꼰대’와 ‘어른’의 차이는 권위를 내세우느냐, 책임의 무게를 스스로 감당하느냐에서 갈린다. 최불암은 자신의 이름 석 자가 가진 영향력을 알고 있었기에 단 한 번도 언행을 가볍게 하지 않았다.

사사로운 이익이나 화려한 상업적 유혹 앞에서도 품위를 잃지 않았고, 시청자들이 자신에게 투영하는 ‘한국의 아버지’라는 상징성을 훼손하지 않기 위해 삶 전체를 엄격하게 조율했다. 나이가 들수록 타인을 향해 더 넓은 품을 내어주고, 자신이 걸어온 길에 책임을 지는 태도. 그것이 그가 평생을 거쳐 보여준 참된 어른의 품격이었다.

“배우는 남의 인생을 흉내 내는 사람이 아니라, 사람의 온기를 품는 그릇이다.”

인생의 후반부, 최불암은 오랜 세월 몸담았던 드라마 세트장을 떠나 전국 방방곡곡의 시골길로 나섰다. 10년이 넘는 시간 동안 ‘한국인의 밥상’을 통해 그가 마주한 것은 거창한 산해진미가 아니었다. 갯벌에서 굴을 따던 할머니의 굽은 등, 산골짜기에서 시래기를 짓느라 매캐한 연기를 마시던 이들의 투박한 손이었다.

스튜디오를 벗어나 전국 방방곡곡의 소박한 장터와 흙길에서 평범한 이웃들과 온기를 나누던 순간. KBS1 ‘한국인의 밥상’

그는 카메라 앞에서 음식을 평가하는 판정관이 아니었다. 평범한 이웃들이 건네는 뜨끈한 국물 한 그릇을 앞에 두고, 그들의 삶에 새겨진 한과 시름을 가만히 들어주던 따뜻한 청자였다. 현란한 수사문구나 방송용 멘트 대신, 밥 한 술을 입에 넣고 특유의 소탈한 미소를 지어 보이며 건네는 짧은 추임새에는 사람을 향한 깊은 존중과 진심이 담겨 있었다.

인생은 어떤 밥상을 받느냐가 중요한 것이 아니라, 그 밥상을 누구와 어떻게 나누느냐가 본질이라는 사실을 그는 길 위에서 온몸으로 보여주었다. 흉내 내는 기술자로 살기보다 타인의 고단함을 담아내는 그릇이 되고자 했던 그의 발자취는, 타인과 분리된 채 각박하게 살아가는 현대인들의 가슴에 뭉클한 울림을 채워 넣는다.

카메라가 꺼지고 마이크가 내려간 자리, 고인의 미소는 스크린 뒤로 사라졌어도 우리 가슴속에는 여전히 밥 한 그릇의 잔상이 남아 있다.

스크린 뒤로 사라진 미소 너머, 우리 가슴속에 영원히 지워지지 않을 커다란 이정표가 남았다. 연합뉴스

스포트라이트가 걷힌 자리에 남은 노배우의 유산은 뚜렷하다. 성실히 흘린 땀방울, 나이 듦이 가져다준 책임의 무게, 그리고 사람을 향한 따뜻한 시선. 하늘로 떠난 ‘영원한 아버지’ 최불암이 70년 넘는 세월 동안 화면 너머로 써 내려간 이 진중한 서사는, 오늘 하루도 제 몫의 삶을 견뎌내는 수많은 이들에게 조용하지만 강력한 위로의 이정표로 기억될 것이다.

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