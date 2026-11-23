청년의 도전에서 이웃의 돌봄까지… 나눔의 영역을 넓히다

불교 사찰 장독대의 항아리 80개를 닦은 사람들은 세계평화통일가정연합(가정연합) 경기북부교구 신도들이었다. 지난 10월 3일 경기 양평의 범왕사에서 있었던 일이다. 사찰에 일손이 부족하다는 소식을 듣고 찾아간 것이다. 서로 믿는 종교는 달랐지만, 이웃을 돕는 데는 한마음이었다. 경기북부교구 신도들의 봉사는 지역에 머물지 않았다. 청년들은 태국 해안에서 현지 청년들과 맹그로브 나무를 심고, 국내에서는 선배와 후배가 만나 취업과 진로의 고민을 나눴다. 그런가하면 참전용사들의 희생을 기리고, 홀로 지내는 어르신들에게 음식을 전하는 손길도 바빴다. 양평의 마을회관에서는 어르신들과 점토로 포도송이를 만들며 웃음꽃을 피웠다.

가정연합 경기북부교구 청년·학생들이 태국 사뭇쁘라깐주 방푸 자연학습센터에서 현지 청년들과 함께 맹그로브 묘목을 심고 있다.

지난 2월 태국 사뭇쁘라깐주 해안의 방푸 자연학습센터에 한국과 태국 청년들이 모였다. 이들이 함께 심은 것은 ‘바다의 탄소 저장고’로 불리는 맹그로브 나무였다. 열대·아열대 해안에서 자라는 맹그로브는 이산화탄소를 흡수하고 해안 침식을 막으며 다양한 해양생물의 서식지를 제공한다. 두 나라 청년들은 언어와 문화가 달랐지만, 환경보호를 위해 함께 땀 흘리는 동안 자연스럽게 교류했다.



의정부가정교회가 주관한 태국 연수에는 부천·인천 지역 참가자를 포함해 청년·학생 25명이 참여했다. 2월 5일부터 10일까지 진행된 연수는 문화·역사 탐방과 현지 주민을 위한 봉사활동을 함께하는 일정으로 꾸려졌다.



청년들은 태국 반방캐 노인복지 개발센터도 찾았다. 이곳에서는 어르신들에게 필요한 생필품을 직접 구입해 전달했고, 점심 식사와 후원금도 지원했다. 태국 왕실이 후원하는 장애인 복지재단에도 후원금과 선물을 전했다. 낯선 나라의 복지시설을 찾아 도움이 필요한 이웃을 만나고, 현지 청년들과 함께 나무를 심으며 국경을 넘어 자신들이 할 수 있는 일을 경험한 것이다.

태국 반방캐 노인복지 개발센터를 찾은 청년 봉사자가 어르신에게 음식을 건네고 있다. 참가자들은 생필품을 전달하고 점심 식사와 후원금도 지원했다.

경기북부교구 효정청년교회는 5월 23일 선배 취업 멘토링 프로그램인 ‘커리어 브리지(Career Bridge)’를 개최했다. 다른 지역 참가자를 포함해 다양한 분야에서 일하는 선배와 후배 청년 약 40명이 참여했다. 선배들은 자신의 직무 경험을 소개하고, 후배들과 소그룹으로 만나 진로와 취업에 관한 고민을 나눴다.



한 참가자는 새로운 분야의 직무를 접하면서 진로 선택의 폭이 생각보다 넓다는 사실을 깨닫고 자신감을 얻었다. 또 자신만 고민하는 줄 알았던 문제를 다른 이들도 똑같이 겪고 있다는 사실에 위로를 받았다는 청년도 있었다.



공공 분야 취업을 준비하던 한 청년은 “주변에 공공 분야 관련해서 멘토가 없다 보니 도움이 절실했는데 이렇게 좋은 선배를 뵙게 되어 너무 소중한 기회였다”며 고마워했다.

경기북부교구 효정청년교회가 마련한 취업 멘토링 ‘커리어 브리지’에서 선배와 후배 청년들이 직무 경험과 진로에 관한 이야기를 나누고 있다.

가정연합 경기북부교구 청년들의 열정은 태국 해안의 환경보호 활동에서도, 국내 취업 멘토링에서도 빛을 발했다. 활동의 모습은 달랐지만, 두 행사 모두 청년들이 서로 배우고 성장하는 기회가 됐다.

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