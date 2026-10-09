포스코퓨처엠, 삼성SDI와 LFP 6조원 규모 공급계약 체결

포스코퓨처엠이 삼성SDI에 6조원 규모의 LFP(리튬·인산·철)용 양극재를 장기 공급한다.

포스코퓨처엠은 지난 6일 삼성SDI와 LFP 양극재를 포함한 이차전지소재 '일괄공급'을 위한 배터리용 소재 장기 공급계약을 체결했다고 8일 밝혔다.

6일 포스코퓨처엠과 삼성SDI가 삼성SDI 동탄사업장에서 LFP 양극재를 포함한 이차전지소재 '일괄공급'을 위한 배터리용 소재 장기 공급계약을 체결했다. (왼쪽부터) 포스코퓨처엠 윤태일 에너지소재마케팅본부장, 삼성SDI 이광수 구매센터장. 포스코퓨처엠 제공

지난 8월 삼성SDI와 합의한 2027년부터 2032년까지 19만톤 규모의 LFP 양극재 대규모 장기 공급 합의 물량을 2배 이상 대폭 늘려 본 계약을 맺은 것이다.

이날 삼성SDI와 체결한 계약은 포스코퓨처엠이 공급하는 주요 제품의 개별 계약을 하나로 묶은 포괄적 협약으로, 향후 품목별 계약을 한층 체계적으로 운영하는 기반이 될 전망이다. 또한 포스코퓨처엠과 삼성SDI 간 최초의 통합 공급 합의서로 양사의 전략적 파트너십을 공고히 하는 전환점이 될 것으로 기대된다.

양사는 이번 계약을 통해 2023년 포스코퓨처엠이 삼성SDI와 체결한 공급계약을 개정, 기존 NCA 단일 품목에서 LFP 양극재까지 품목을 확대하고 향후 LMO(리튬·망간 산화물) 양극재 및 인조흑연 음극재 등으로도 협력 범위를 넓히기로 했다.

포스코퓨처엠은 공급 품목이 NCA 중심에서 LFP·LMO·인조흑연까지 확대되어 예상 공급물량이 기존 대비 약 45% 증가하며 삼성SDI의 이차전지소재 핵심 공급사로 자리매김하게 됐다.

앞으로 삼성SDI는 Non-PFE(非금지외국기관, Non-Prohibited Foreign Entity) 양·음극재를 확보해 소재 조달 공급망의 안정성을 높이고, 포스코퓨처엠은 확정된 물량을 기반으로 가동률 개선 및 향후 설비 증설과 원료 조달 계획을 한층 더 정밀하게 수립함으로써 투자 효율은 물론 사업 예측 가능성을 높일 수 있게 됐다.

양사는 전략적 파트너십을 기반으로 K-배터리 밸류체인을 구축함으로써 전기차 시장은 물론 ESS 시장에서도 글로벌 경쟁력을 제고할 수 있게 됐다.

포스코퓨처엠은 국내에서 유일하게 삼원계(NCA·NCM 등) 및 LFP·LMO 등 다양한 양극재와 천연/인조 흑연 음극재를 모두 공급할 수 있는 소재 포트폴리오를 구축하고 있으며, 이를 바탕으로 글로벌 무역규제에 대응해 주요 배터리·완성차社와 양·음극재 공급 협의를 지속 중이다.

포스코그룹은 지난 7월 미래 성장전략을 발표하며 ▲산업자원(철강) ▲전략자원(리튬, 양·음극재, 희토류 등) ▲에너지자원(LNG, 신재생에너지)을 아우르는 ‘트리플 코어(Triple-core)’ 체제를 구축하고, ‘국가대표 핵심자원 공급자’로 도약하겠다는 비전을 제시한 바 있다.

포스코퓨처엠은 리튬 염호, 흑연 광산 등 포스코그룹 내 밸류체인을 기반으로 양·음극재 사업의 경쟁력을 지속 강화해 그룹 내 전략자원 핵심기업으로서 입지를 더욱 공고히 한다는 방침이다.

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