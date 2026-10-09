사형 약물 두 차례 맞고도 살아난 美 사형수

사형 실패 첫 사례… 재집행 논란
사형 집행 약물을 투여받고도 살아남은 미국 사형수가 의식을 되찾으면서 향후 재집행 여부를 두고 논란이 일고 있다.
7일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 사형수 크리스타 파이크(50)의 변호인들은 이날 기자회견을 열고 그가 병원에서 깨어났을 때 “분노와 혼란에 휩싸여 있었다”고 전했다. 그는 현재 당시 상황을 일부만 기억하는 것으로 알려졌다.
파이크는 지난달 30일 테네시주 내슈빌의 한 교도소에서 사형 집행용 약물인 펜토바르비탈을 두 차례 투여받고도 생존해 병원으로 이송됐다. 엿새 만인 6일 의식을 되찾았다. 변호인단은 교정 당국이 정맥을 찾느라 한쪽 팔에 바늘을 최소 7개 꽂았고, 이 과정에서 혈전과 물집, 화상성 손상이 생겼다고 주장했다. 현재 그의 한쪽 손과 두 발은 병상에 묶여 있다고 한다. 조엘 지보트 에모리대 의대 마취과 교수는 약물이 정맥 주변 조직으로 새 나갔을 가능성이 있다고 설명했다. 펜토바르비탈은 뇌의 전기적 활동을 중단시키는 약물로 동물 안락사에도 쓰인다.
미국에서 사형 집행 약물을 맞은 사형수가 살아남은 것은 이번이 처음이다. 빌 리 테네시 주지사는 올해 남은 기간 주 내 모든 사형 집행을 중단하라고 명령했고, 주 교도소장은 사임 의사를 밝혔다. 7일 열린 심리에서 주 법무장관실 측은 재집행 여부를 밝힐 수 없다고 했고, 법원은 집행 실패와 관련한 모든 기록과 증거를 보존하라는 명령을 내리겠다고 했다.
파이크의 변호인단은 그가 주 정부로 인해 이미 충분한 고통을 겪었다며, 남은 생을 교도소에서 보낼 수 있게 해달라고 주지사에게 호소하고 있다. 반면 사형 집행을 보기 위해 플로리다에서 내슈빌까지 차를 몰고 온 피해자의 유족은 이번 집행 실패로 약속됐던 정의가 이뤄지지 않았다며 좌절감을 드러냈다.
파이크는 18세이던 1995년 남자친구 등 2명과 함께 같은 직업훈련센터에 다니던 콜린 슬레머(당시 19세)를 잔혹하게 살해한 죄로 사형을 선고받아 10대 때부터 사형수로 수감돼 왔다.
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