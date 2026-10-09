경상수지 흑자 3개월 연속 400억弗 웃돌아

반도체 수출이 급증하면서 8월 경상수지가 461억달러 흑자를 내며 역대 2위를 기록했다. 이 같은 흐름이 이어지면 한국은행 전망치인 올해 연간 경상수지 흑자 4500억달러 달성도 가능할 전망이다.



한은이 8일 발표한 국제수지(잠정) 통계에 따르면 올해 8월 경상수지는 461억1000만달러(약 61조7000억원) 흑자로 집계됐다. 월간 기준 최대를 기록한 6월 497억3000만달러에 이어 역대 2위 규모다. 직전 2위는 올해 7월 420억8000만달러였다. 경상수지 흑자는 세 달 연속 400억달러를 웃돌았다.

인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에 컨테이너가 쌓여 있다. 뉴시스

8월 경상수지 중 상품수지 흑자는 468억1000만달러로, 역시 6월(478억9000만달러)에 이어 역대 2위를 기록했다. 수출은 1048억달러로, 1년 전보다 82.1% 늘며 석 달 연속 1000억달러를 웃돌았다. 수입은 23.8% 증가한 579억9000만달러였다.



서비스수지는 16억8000만달러 적자로 지난해 동월(-22억4000만달러)보다 적자 규모가 축소됐다.



올해 1∼8월 경상수지 누적 흑자는 2792억달러로, 지난해 동기(696억7000만달러)의 약 4배에 달한다. 한은은 현 추세라면 올해 경상수지 4500억달러 흑자가 가능할 것으로 내다봤다. 이는 지난해 연간 흑자(1231억달러)의 3.7배 규모다.



유성욱 한은 금융통계부장은 “9월 무역수지가 예상을 뛰어넘는 큰 폭 흑자를 기록한 점 등을 종합했을 때 경상수지가 연간 전망치(4500억달러)를 달성할 것으로 보인다”고 설명했다. 산업통상부에 따르면 9월 수출은 1209억4000만달러로 역대 최대였다. 유 부장은 “다만 4분기 대규모 배당이 예정돼 있는데 외국인 지분율이 높은 기업은 배당이 본원소득수지 지급으로 처리될 수 있다”며 “최근 중동 전쟁에 따라 유가 변동성이 확대되는 것도 (경상수지에) 고려할 필요가 있다”고 덧붙였다.



한편 8월 금융계정 순자산(자산-부채)은 402억3000만달러 늘어 전월(403억2000만달러)과 증가폭이 비슷했다. 금융계정 중 내국인 증권투자(주식·채권)가 166억달러 증가해 지난해 10월(172억9000만달러) 이후 역대 2위를 기록했다.

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