유승호·임세주 측, 6년 열애설에 “이미 결별…좋은 동료 관계”

사진=세계일보 자료사진, 무빙픽쳐스컴퍼니 제공

배우 유승호(33)와 가수 겸 배우 임세주(35)가 약 6년간의 열애 끝에 결별했다.

유승호 소속사 333엔터테인먼트 측은 8일 임세주와의 열애설과 관련해 “두 배우는 연인 사이였으나 현재는 헤어진 상태로, 좋은 동료 관계로 지내고 있다”고 밝혔다.

임세주 소속사 무빙픽쳐스컴퍼니 역시 두 사람이 과거 연인 관계였던 사실을 인정하며 결별했다고 전했다.

앞서 이날 한 매체는 유승호와 임세주가 2020년 3월 방송된 tvN 드라마 ‘메모리스트’를 통해 처음 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전해 약 6년간 교제해왔다고 보도했다. 두 사람은 ‘메모리스트’에서 각각 동백과 이슬비 역을 맡아 함께 호흡을 맞췄다.

열애설이 불거진 가운데 양측 소속사가 과거 교제 사실을 인정하면서 두 사람의 관계가 알려졌다. 다만 현재는 연인 관계를 정리하고 동료로 남게 됐다는 입장이다.

유승호는 2000년 드라마 ‘가시고기’를 통해 아역 배우로 데뷔했다. 이후 영화 ‘집으로’, ‘마음이...’ 등을 통해 이름을 알렸으며 ‘태왕사신기’, ‘왕과 나’ 등에 출연하며 아역 스타로 자리매김했다.

이후 ‘무사 백동수’를 통해 성인 연기자로 발돋움한 유승호는 ‘보고싶다’, ‘리멤버-아들의 전쟁’, ‘복수가 돌아왔다’, ‘꽃 피면 달 생각하고’ 등 다양한 작품에서 활약했다. 영화 ‘블라인드’, ‘조선마술사’, ‘봉이 김선달’ 등에도 출연했으며, 최근에는 SBS ‘재벌X형사2’에서 악역 연기를 선보여 화제를 모았다.

임세주는 2011년 싱글 ‘러브 러브 러브’(Love Love Love)로 가수 활동을 시작했다. 이후 다양한 OST에 참여하며 이름을 알렸고, 2015년 영화 ‘장수상회’를 통해 배우로도 활동 영역을 넓혔다.

이후 드라마 ‘캐리어를 끄는 여자’, ‘우리 갑순이’, ‘황금빛 내 인생’, ‘마더’, ‘하나뿐인 내편’, ‘좀비탐정’, ‘살인자ㅇ난감’, ‘라이딩 인생’ 등에 출연하며 연기 활동을 이어왔다.

한편 유승호와 임세주는 ‘메모리스트’를 통해 시작된 인연으로 오랜 시간 교제했지만, 결국 각자의 길을 걷게 됐다. 양측은 현재 좋은 동료 관계를 유지하고 있다고 밝혔다.

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