유니슨, ‘한국형 녹색대전환 전략 국민보고회’ 참여…서남해 단지 터빈 실증 기회 요구도

풍력터빈 전문기업 유니슨은 7일 대한상공회의소에서 열린 ‘한국형 녹색대전환(K-GX) 전략 국민보고회’에 참여했다.

이날 국민보고회는 정부 K-GX 전략과 민간 투자계획을 국민에게 알리고 녹색전환을 국가 성장전략으로 추진하기 위해 마련됐다. 정부 관계자와 경제단체, 전문가 등과 함께 녹색산업 기업인 한화큐셀, 포스코홀딩스, LG전자, 삼성전자, SK하이닉스, 유니슨 등 기업이 참석했다.

유니슨이 개발한 10MW급 해상풍력 터빈 모델. 유니슨 제공

정부는 향후 10년간 재정과 기후금융 등을 포함해 1000조원 규모 지원을 추진한다. 민간에서는 220조원 규모 K-GX 시그니처 프로젝트를 추진하

는 계획을 내놨다.

해상풍력 분야에서는 유니슨 등 참여기업이 약 2조8500억원 규모 민간 투자를 추진한다. 유니슨은 K-GX 시그니처 프로젝트 중 해상풍력 전 주기 공급망 구축 사업에 참여한다.

이날 보고회에서 김강학 유니슨 회장은 “품질과 납기, 유지보수를 책임지고 기술과 가격 모두에서 세계와 경쟁할 수 있는 터빈을 만들겠다”며 공기업이 주도하는 400MW(메가와트) 규모 서남해 해상풍력 발전단지에 국산 터빈 실증 기회를 달라고 요청했다.

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