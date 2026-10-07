문희준 "H.O.T. 음료수로 180억 매출, 코라콜라 매출 이겨"

그룹 H.O.T. 문희준이 전성기 시절을 떠올렸다.

6일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에는 문희준, 홍경민이 게스트로 출연했다.

지난 6일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에는 그룹 H..O.T. 문희준이 게스트로 출연했다. SBS 제공

이날 홍경민은 가족들과 함께 추억 박물관을 찾았다. 박물관에는 추억의 과자부터 삐삐, 카세트 테이프 등 시대를 아우르는 다양한 물건이 전시됐다.

특히 전시품 가운데 1997년 H.O.T.가 광고했던 과자 '미스터 해머'가 등장하자 스튜디오에 있던 문희준은 깜짝 놀랐다.

문희준은 "저희가 벌써 박물관 갈 정도냐"며 "'해머'라는 과자다. 카레맛 과자였는데 굉장히 딱딱했다"고 말했다.

이를 듣던 서장훈은 "H.O.T. 이름으로 음료수도 나왔었냐"고 물었다.

문희준은 "예전에 나왔었다. 탄산음료 이름이 'H.O.T.'였다. 여러 가지 맛으로 나왔었다"고 설명했다.

그러면서 "다섯 달간 4500만캔이 팔려 180억 매출을 기록해 잠깐 코카콜라 매출을 이겼다더라"고 해 놀라움을 안겼다.

<뉴시스>

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