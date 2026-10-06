스타필드에 해리포터 온다…신세계, 워너 인수에 1조4000억 베팅

신세계그룹이 미국 워너브라더스 인수에 10억달러(약 1조4000억원)를 투자한다. 해리포터와 미션 임파서블 등 세계적인 콘텐츠를 테마파크와 쇼핑몰에 접목하고, 유통 중심의 사업 영역을 엔터테인먼트 분야로 넓히겠다는 구상이다.

신세계그룹은 6일 계열사 신세계프라퍼티가 데이비드 엘리슨 스카이댄스 회장, 미국 투자운용사 레드버드 등과 함께 워너브라더스 인수에 투자한다고 밝혔다.

신세계는 이번 투자를 통해 파라마운트와 워너브라더스가 보유한 지식재산권(IP)을 기존 유통 사업과 결합해 경쟁력을 높이고 새로운 수익원을 확보한다는 계획이다.

우선 경기 화성에 조성 중인 스타베이시티 테마파크에 파라마운트뿐 아니라 워너브라더스 콘텐츠를 활용하는 방안을 구상하고 있다. 미션 임파서블·스타트렉·탑건 등 파라마운트 IP에 해리포터·왕좌의 게임 등 워너브라더스 IP를 더해 테마파크의 콘텐츠 경쟁력을 끌어올린다는 구상이다.

스타필드와 스타필드마켓, 스타필드 빌리지 등에도 두 회사의 IP를 활용한 체험시설과 테마공간을 조성하는 방안을 추진한다. 단순 쇼핑 공간을 넘어 영화와 드라마 속 세계관을 직접 경험할 수 있는 콘텐츠를 늘려 고객 방문과 체류 시간을 확대한다는 전략이다.

온라인동영상서비스(OTT)와 신세계 계열사 멤버십을 연결하는 방안도 검토한다. HBO Max와 파라마운트+를 이마트 등 온·오프라인 계열사의 멤버십과 연계해 고객 혜택을 강화하는 방식이다.

장기적으로는 파라마운트 스카이댄스 그룹과 한국 오리지널 콘텐츠를 공동 제작하거나 관련 사업을 제휴하는 방안도 구상하고 있다. 글로벌 OTT를 유통망으로 활용해 한국 콘텐츠를 해외에 선보이고, 아시아 콘텐츠 시장으로 사업 영역을 넓힌다는 목표다.

테마파크와 쇼핑몰의 IP 활용, OTT·멤버십 연계 등은 현재 신세계그룹이 제시한 사업 구상 단계다. 실제 적용되는 콘텐츠와 도입 시점은 향후 협의를 거쳐 구체화될 전망이다.

신세계그룹은 이번 투자를 유통과 엔터테인먼트를 결합한 새로운 성장 동력으로 삼겠다는 방침이다.

신세계그룹 관계자는 “전 세계 팬을 보유한 콘텐츠 IP와 신세계의 오프라인 플랫폼 경쟁력을 결합해 새로운 고객 경험을 만들 것”이라며 “한국을 넘어 아시아 콘텐츠 시장의 플랫폼 기업으로 도약할 계기를 마련하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지