남보라, 출산 후 반려견 파양설 해명 "잘 있어요"

사진=뉴시스 제공

배우 남보라가 아들의 100일을 맞아 근황을 전했다.

남보라는 3일 자신의 인스타그램을 통해 아들 ‘콩알이’의 100일 촬영 소식을 전했다.

남보라는 “오늘 콩알이 100일 촬영하고 왔어요. 맘마 시간이랑 촬영 시간이 겹쳐서 매우 언짢았음에도 참고 예쁘게 촬영해줬어요”라고 밝혔다.

이어 “이제 하루에 기본 8시간, 운 좋으면 10시간도 통잠 자고 100일 동안 아픈 곳 없이 건강하게 잘 자라준 콩알”이라며 “벌써 100일이라니 시간 참 빠르네요”라고 아들의 성장에 대한 소감을 전했다.

이와 함께 남보라는 반려견 머털이의 근황도 전했다. 최근 자신의 브이로그에 머털이의 모습이 자주 등장하지 않으면서 근황을 궁금해하는 이들이 있었던 것.

남보라는 “머털이도 잘 있지용. 브이로그에 머털이가 잘 안 보여서 입양 보낸 거 아니냐고 많이들 물어보시는데용”이라며 “머털이도 콩알이 육아 열심히 같이 하면서 잘 지내고 있어요”라고 설명했다.

그러면서 “새벽 수유 때 같이 밤새준 고마운 강아지”라며 머털이에 대한 애정을 드러냈다.

남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 올해 6월 아들을 출산했다. 이후 SNS와 브이로그 등을 통해 엄마가 된 일상을 전하며 팬들과 소통하고 있다.

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