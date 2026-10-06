최다니엘 "어머니 일찍 돌아가셨다…어릴 때부터 혼자 요리"

배우 최다니엘이 어린 시절부터 요리를 하게 된 사연을 전했다.

5일 최다니엘의 유튜브 채널에는 '무슨 요리를 하는지 모른 채 요리하기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

최다니엘. 유튜브 캡처

영상에서 최다니엘은 메뉴를 모르는 상태에서 주어진 재료만 보고 음식을 완성하는 요리 도전에 나섰다.

최다니엘은 "혼자 자취한 지 20년이 넘었다"며 "냉장고에 있는 재료로 그냥 다 만든다. 새로운 맛을 창조한다"고 말했다.

그는 요리를 배운 적이 있느냐는 질문에는 "없다"며 "나는 돌잔치에서 칼을 잡았다"고 너스레를 떨었다.

최다니엘은 어린 시절부터 직접 요리를 할 수밖에 없었던 이유를 털어놨다. 그는 "어릴 때 정말 먹고살기 위해서 그냥 했다"며 "어머니가 일찍 돌아가셔서 집에서 다 자급자족해 먹어야 했다"고 했다.

그러면서 "아버지는 일하러 나가시고 형은 나와 나이 차이가 있어 학교에 가면 나는 집에서 혼자 요리를 해 먹어야 했다"며 "그때부터 내가 알아서 요리했던 것 같다"고 말했다.

<뉴시스>

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