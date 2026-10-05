개천절 연휴 마지막 날 귀경 정체 시작…부산→서울 5시간 10분

사흘 연휴의 마지막 날이자 개천절 대체공휴일인 5일 각지의 고속도로에서 귀경 행렬이 시작됐다.



한국도로공사에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주요 도시에서 서울 요금소까지 예상 소요 시간은 부산 출발 5시간 10분, 울산 4시간 50분, 목포·대구 4시간 10분, 광주 3시간 30분, 강릉 2시간 40분, 대전 1시간 40분이다.

사흘 연휴의 마지막 날이자 개천절 대체공휴일인 5일 각지의 고속도로에서 귀경 행렬이 시작됐다. 연합뉴스

정오부터는 부산에서 서울까지 소요 시간이 5시간 40분으로 늘어나는 등 오후 들어 정체가 본격화할 것으로 예상된다.



도로공사는 이날 오전 10∼11시부터 본격적으로 시작된 귀경길 정체가 오후 4∼5시에 정점을 찍고 오후 10∼11시에 해소될 것으로 전망했다.



이날 전국 교통량은 509만대로 예상된다.



수도권에서 지방으로 39만대, 지방에서 수도권으로 41만대가 이동할 것으로 도로공사는 내다봤다.



서울에서 지방 방향은 대체로 원활할 것으로 예상됐다.



고속도로와 달리 서울 시내 주요 도로는 통행이 원활한 상태다.



서울시 교통정보 시스템에 따르면 올림픽대로와 강변북로, 내부순환로 등 서울을 횡으로 지나는 주요 도로와 동·서부간선도로, 강남순환로 등에서도 아직 정체가 발생하지 않았다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지