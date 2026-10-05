혈당 높으면 ‘반주’도 안심 못한다…당뇨에 술 더하자 대장암 위험 48%↑

공복혈당장애나 당뇨병이 있는 사람은 소량~중간 수준의 음주에서도 대장암 위험이 높았다는 국내 연구 결과가 나왔다. 당뇨병이 있으면서 이 수준으로 술을 마신 사람은 정상혈당·비음주자보다 대장암 발생 위험이 48% 높았다.

식당에서 소주잔을 부딪치며 건배하고 있다. 공복혈당장애나 당뇨병이 있는 사람이 소량~중간 수준으로 술을 마실 경우 정상혈당·비음주자보다 대장암 발생 위험이 각각 23%, 48% 높은 것으로 나타났다. Unsplash

삼성서울병원·숭실대 연구진은 최근 국가건강검진을 받은 성인 447만5492명을 분석했다. 추적 기간 중앙값은 9.33년이며, 이 기간 5만1592명이 대장암을 진단받았다. 결과는 지난달 24일 국제학술지 ‘미국국립암연구소 저널’(JNCI)에 공개됐다.

◆정상혈당·비음주자 대비…소량~중간 음주군, 공복혈당장애 23%·당뇨병 48% 위험↑

연구진은 음주량을 비음주, 소량~중간 음주, 과음으로 나눴다. 소량~중간 음주는 하루 순수 알코올 섭취량이 남성 30g 미만, 여성 20g 미만인 경우다.

정상혈당·비음주자와 비교한 대장암 위험은 소량~중간 음주를 하는 공복혈당장애군에서 23%, 당뇨병군에서 48% 높았다.

이 기준은 연구에서 음주량을 나누기 위해 정한 것으로, 이 범위까지 마셔도 안전하다는 뜻은 아니다. 세계보건기구(WHO)도 암 위험이 없는 음주량을 정할 근거가 없다고 설명한다.

◆대장암 위험 48% 높아…발병 확률이 48%라는 뜻은 아냐

48%는 정상혈당·비음주자보다 대장암 발생 위험이 그만큼 높았다는 뜻이다. 당뇨병 음주군의 48%가 대장암에 걸렸다는 의미는 아니다.

혈당이 높은 사람이 술을 마실 경우 대장암 위험이 더 높아질 수 있다는 연구 결과를 표현한 이미지. ChatGPT 생성 이미지

전체 참여자 가운데 추적 기간에 대장암을 진단받은 사람은 약 1.2%였다. 전체 진단자 수를 참여자 수로 나눈 비율로, 개인이나 특정 집단의 발병 확률을 뜻하지는 않는다. 이번 연구는 건강검진 자료를 활용해 음주·혈당 상태와 대장암 발생의 연관성을 분석한 관찰연구다.

연구진은 공복혈당장애나 당뇨병이 있는 사람이 음주를 엄격히 제한하면 대장암 위험을 낮추는 데 도움이 될 수 있다고 밝혔다.

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