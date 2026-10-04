李대통령 “다시 ‘10·4 남북정상선언’ 정신으로 돌아가야”

이재명 대통령은 10·4 남북정상선언 19주년을 맞은 4일 “적대와 대결의 악순환을 끊어내야 평화와 번영의 선순환을 만들 수 있다”며 “다시 ‘10·4 남북정상선언’의 정신으로 돌아가야 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 열린 10·4 남북정상선언 기념식에서 김남중 통일부 차관이 대독한 축사에서 “한반도 문제를 해결하고 평화를 다지는 여정이 결코 쉽지 않을 것이다. 그래도 우리가 가야 할 길이라는 사실은 분명하다”며 이같이 강조했다.

이재명 대통령. 연합뉴스

이 대통령은 2007년 10월2일 노무현 전 대통령이 육로로 방북길에 올랐던 점을 언급하며 “‘6·15 남북공동선언’이 평화의 새 시대를 열었다면, ‘10·4 남북정상선언’은 평화를 굳게 다지기 위한 남북 정상 간의 약속이었다”고 평가했다. 그러면서 “남북관계를 상호존중과 신뢰의 관계로 전환시키고, 군사적 적대관계를 끝내며, 정전체제를 넘어 항구적 평화체제를 함께 만들어 가자는 역사적 합의였다”고 의미를 부여했다.

이 대통령은 “그러나 안타깝게도 평화와 번영을 향한 약속이 지켜지지 못하면서 적대와 대결이 그 자리를 채웠다”며 “적대와 대결은 물적·인적 피해를 낳고, 경제의 걸림돌이 된다. 심지어는 민주주의를 위협하는 명분으로 악용되기도 했다”고 짚었다. 이어 “다시 ‘10.4 남북정상선언’의 정신으로 돌아가야 한다”며 “‘상호주의로 얻을 수 있는 것은 수시로 발생하는 위기의 반복과 대결구도 밖에 없을 것입니다’라고 하신 노무현 대통령의 말씀을 상기할 때”라고 강조했다.

이 대통령은 “한반도 평화와 번영에 대한 노무현 대통령님의 신념과 의지를 이어받아 이 땅에 항구적인 평화가 자리잡을 수 있도록 모두 함께 해달라”고 당부했다.

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