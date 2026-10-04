‘전산망 빈틈’ 직원용앱 통로로 무차별 정보탈취 [AI, 금융권 동시다발 해킹]

금융권 전반으로 번진 개인정보 유출 사태는 핵심 전산망 대신 외부와 연결된 내부 직원용 애플리케이션(앱)을 집중 공략한 결과로 파악됐다. 인공지능(AI)을 악용해 전산망의 빈틈을 찾아내고 무차별 침투하는 수법이 쓰였다.



4일 금융당국과 금융권 등에 따르면 최근 사이버 공격을 받은 은행과 제2금융권은 유사하게 대고객 시스템이 아닌 외부 연동 업무지원 시스템이 뚫린 것으로 파악됐다. 해커들은 메인 서버를 직접 노리는 대신 대출모집인 전용 서비스나 직원용 업무지원 앱처럼 상대적으로 관리가 느슨한 곳을 침투 경로로 악용했다. 대고객 창구와 달리 엄격한 인증 절차를 거치지 않아도 되는 내부용 홈페이지나 모바일 앱 등 보안 사각지대에 집중된 것이다.

시중은행에 이어 저축은행과 캐피탈사 등 제2금융권까지 해킹 사고가 잇따르고 있는 4일 서초구 서울고속버스터미널에 개인정보가 유출된 신한·KB국민·하나 은행의 현금 자동 입출금기(ATM) 코너가 보이고 있다. 뉴시스

신한은행은 모바일 홈페이지 내 ‘대출상담사 접수 대출 진행현황 조회’ 등 6개 서비스가 공격을 받으면서 고객 이름과 전화번호는 물론 일부 주민등록번호(66건)까지 유출됐다. KB국민은행 역시 직원용 모바일 업무지원 시스템인 ‘RM 에이전트’와 ‘PB 에이전트’가 뚫려 임직원과 고객 정보 153건이 빠져나갔고, 하나은행은 영업지원시스템(ODS)을 통해 고객 89명의 주민등록번호와 주소, 직장명 등이 노출됐다.



2금융권 등의 피해 경로도 비슷하다. 예가람저축은행은 외부 솔루션 프로그램의 원격 취약점을 공격당해 고객 약 4만명의 성명과 생년월일 등이 새나갔고, 현대캐피탈은 인터넷에 노출된 주택대출 모집인 조회 페이지가 뚫렸다. 웰컴저축은행도 자체 점검 과정에서 법인명과 담당자 이름 등 최대 2200건의 정보 유출을 확인했으며, BNK부산은행에서는 외주 개발 직원 11명의 개인정보가 유출됐다.



해커들은 추적을 피하고자 한국과 미국, 일본, 홍콩을 비롯한 8개국 IP를 경유해 이들 시스템의 빈틈을 파고들었다. 불법 확보한 계정 정보를 바탕으로 로그인에 성공할 때까지 반복 접속을 시도하는 ‘크리덴셜 스터핑’ 기법을 동원했을 가능성도 제기된다.



이번 사태에는 AI 기반 자동화 도구가 쓰인 정황도 포착됐다. 보안업계 분석 결과 공격 과정에서 중국어 중심의 대규모언어모델(LLM) 자율형 침투 테스트 도구인 ‘아르텍스’가 사용된 흔적이 발견된 것으로 전해졌다. 해커가 일일이 허점을 찾는 대신 AI가 보안 업데이트가 누락되거나 인증이 헐거운 서버를 단숨에 찾아 탐색과 침투를 자동화한 것이다. 개별 금융사의 방어 수준을 면밀히 따지기보다 전 금융권을 상대로 무작위 공격을 가한 뒤 취약점이 드러난 곳을 집중적으로 노리는 방식이 쓰였다.



현재까지 부정결제에 직접 활용될 수 있는 민감한 정보가 유출된 정황은 확인되지 않았다. 금융당국은 다만 유출 정보를 악용한 보이스피싱이나 스미싱 같은 2차 피해 발생 가능성을 염두에 두고 이상금융거래 탐지를 강화하기로 했다.

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