건물 대신 ‘사람’에 꽂혔다… 장윤정·허경환·홍진경이 돈을 쓰는 법

매출이 억 단위를 넘어설 때 많은 연예인 사업가는 건물주라는 이름으로 자산을 굳히는 안전한 길을 택한다. 자산의 증식은 연예계라는 불안정한 직업적 특성을 고려할 때 가장 합리적인 선택으로 평가받는다. 그러나 장윤정, 허경환, 홍진경은 달랐다. 이들은 현금을 콘크리트에 묻어두는 대신 가장 불확실하지만 큰 가치를 만드는 ‘사람’에 공을 들였다. 대기업의 복지가 축소되고 임금 동결이 일상이 된 시대에 이들이 보여주는 파격적인 고용 환경은 단순한 선심이 아니라 조직의 내일을 결정짓는 핵심 운영 전략이다.

무대 뒤에서 묵묵히 숫자가 아닌 ‘사람’의 가치를 증명해온 연예인 출신 CEO들. 세계일보 자료사진·티엔엔터테인먼트·뉴스1

가수 장윤정은 1인 기획사를 설립한 뒤 업계의 고질병인 불규칙한 생활 패턴을 혁파하는 것부터 시작했다. 그는 단순히 잘해주기를 넘어 체감 가능한 복지 시스템을 구축했다. 앞서 기획사 설립 7개월 기념 회식에서 유명 셰프의 히든 코스를 대접하며 직원들에게 존중받고 있다는 자부심을 심어준 것은 시작에 불과하다. 더불어 직원의 건강을 회사의 필수 업무 영역으로 편입시켰다. 직원들과 직접 병원을 찾아 비타민D 주사를 접종하도록 지원한 행보는, 무대 뒤에서 조직의 근간을 지탱하는 스태프들을 아티스트와 동등한 파트너로 대우하겠다는 의지다. 실무적 인과관계를 현장 중심의 복지 시스템으로 구체화한 노력은 업계 평균을 상회하는 근속 연수라는 성과로 이어졌다.

아티스트와 스태프의 경계를 허문 파격적인 현장 복지, 체감 가능한 동료 의식의 결과물. 장윤정 유튜브 채널 화면 캡처

개그맨 허경환은 2010년 설립한 허닭을 연 매출 700억원대 규모로 키워내며 성공적인 경영 사례를 남겼다. 과거 동업자의 30억원대 횡령으로 회사의 존립이 위태로웠던 시절, 그는 빚을 갚기 위해 3년간 직접 물류 현장을 누비며 신뢰의 중요성을 체득했다. 이것이 곧 그의 경영 원칙이 되었다. 그는 핵심 인재에게 차량을 지원하는 포상 제도를 운영하고, 주거 문제로 고민하는 직원들에게 보증금 지원이나 대출을 돕는 등 실질적인 안정 프로그램을 가동했다. 구성원을 신뢰해 업무 효율을 극대화한 이 전략은 회사의 비약적인 성장을 견인했다. 허경환은 15년간 일궈온 허닭의 경영권을 성공적으로 매각하며 현재 일선에서 물러난 상태다. 하지만 그가 현장을 발로 뛰며 증명했던 사람 중심의 가치는 지금도 업계의 귀감이 되고 있다.

횡령의 아픔을 정면 돌파한 신뢰 경영, 700억원대 매출을 일궈낸 사람 중심의 원칙. KBS2 ‘편스토랑’ 화면 캡처

방송인 홍진경이 이끄는 주식회사 홍진경은 식품 사업을 시작한 이래 20여 년간 내실을 다져온 업계의 모범 사례다. 핵심 가치는 공정한 보상이다. 창업주인 그는 ‘내가 번 수익은 함께 고생한 이들의 정당한 몫’이라는 기준 아래, 매출 상당 부분을 성과급과 복지에 과감히 재투자한다. 특히 개인의 삶과 직결된 경조사를 조직 차원에서 지원하는 체계적인 복지 운영은 그를 고용주를 벗어나 함께 길을 걷는 리더로 각인시켰다. 이러한 투명한 보상과 관계 맺기는 직원들 사이에서 ‘홍진경 사단’이라는 자부심을 낳았고, 업계에서 이직률이 가장 낮은 조직을 만드는 결정적 동력이 되었다. 22년간 흔들림 없이 성장해온 비결은 치밀한 마케팅이 아니라 직원 한 사람 한 사람을 진심으로 대우하는 경영의 기본기에서 비롯되었다.

매출 성과를 함께 나누는 공정한 보상, 22년간 지켜온 ‘홍진경 사단’의 경영 철학. 홍진경 SNS

이들의 행보는 일반적인 성공담 그 이상이다. 노동자가 직장에서 기대하는 존엄을 최대한으로 끌어올리며 실질적인 고용 가치를 증명하는 과정이기 때문이다. 당장의 이익보다 본질적인 성장을 향해 조직의 체급을 높여가는 모습은 성과만을 쫓는 업계에 자본의 순환이라는 메시지를 남긴다. 당신의 조직은 누구를 위해 결실을 재투자하고 있는가. 수익을 개인의 부 축적을 위해서만 사용하는가, 아니면 함께 성장의 열매를 나눌 이들을 위해 순환시키고 있는가.

대중은 연예인의 사업을 일시적인 이름 빌려주기로 치부하곤 하지만, 이들은 자신의 이름을 건 브랜드가 가진 무게를 정확히 인지하고 있다. 그 무게는 화려한 조명 아래가 아닌, 월급날 직원의 통장에 찍히는 숫자와 정기 검진을 기다리는 병원 대기실에서 증명된다. 결핍을 경험했던 경영자들은 삭막한 일터에서 노동자들에게 가십 이상의 현실적인 위로를 건넨다. ‘내 일을 해주는 이들이니 고마운 게 당연하다’는 이들의 행동 양식은 새로운 노동의 표준을 제시한다. 이름이 곧 신용이 된 시대에 정직한 경영으로 자신의 이름을 더욱 빛내고 있는 셈이다. 세 사람의 이야기는 단순히 한 명의 연예인 사업가를 넘어 우리가 어떻게 일하고 누구와 함께 성장해야 하는지에 대한 화두를 남긴다.

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