어반자카파, 11월 3일 EP앨범 ‘스테이’ 발매…11월 22일 광주 시작으로 전국투어 개최

그룹 어반자카파(URBAN ZAKAPA)가 4년만에 EP앨범 ‘스테이(STAY)’로 돌아온다.

20일 소속사 앤드류컴퍼니에 따르면 어반자카파는 다음달 3일 오후 6시 새앨범 ‘스테이’를 발매한다. 2021년 EP 이후 4년 만이다.

지난 EP 앨범 이후 어반자카파(권순일, 조현아, 박용인)는 멤버별 싱글 앨범과 방송활동을 통해 꾸준히 활동하며 존재감을 드러냈다.

조현아는 ‘줄게’ ‘스르륵’ 그리고 ‘조현아의 평범한 목요일밤’ 등으로 팬들에 소식을 알리고 있으며 지난 7월 권순일은 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데몬)’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’ 커버 영상이 역대급 화제를 불러 모으며 화제성 1위에 오른 바 있다.

이번 앨범에는 팝, 알앤비, 발라드, 모던록 등 다양한 장르를 융합해 하나의 서사적 흐름을 지닌 팝 음악이 담긴다.

앤드류컴퍼니는 “어반자카파만의 독특하고 고급스러운 선율과 멤버 각자의 목소리를 녹여냈다”고 설명했다.

한편 어반자카파는 ‘겨울’을 주제로 전국투어 콘서트를 펼친다.

다음 달 22일 광주를 시작으로 서울(11월 29~30일), 부산(12월 6일), 경기 성남(12월 13일) 등에서 개최된다.

자세한 사항은 티켓링크 예매 페이지에서 확인할 수 있다.

