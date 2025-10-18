“모델 제안 받고 태국 갔는데…” 베라루스 20대 女, 장기 적출된 채 사망

최근 캄보디아에서 한국인 대학생이 범죄조직에 납치돼 고문 끝에 숨진 가운데, 태국에서는 한 외국인이 모델로 일하게 해주겠다는 말에 속아 인신매매 조직에 납치·살해되는 사건이 발생했다.

벨라루스 출신 모델 베라 크라브초바. 라 크라브초바 SNS 캡처

16일(현지시간) 영국 데일리메일 등 외신에 따르면 벨라루스 출신의 베라 크라브초바(26)는 패션쇼 무대에 오르겠다는 꿈을 안고 태국 방콕으로 향했다.

하지만 베라를 기다리고 있던 건 화려한 무대가 아닌 사기 조직이었다. 방콕에 도착한 베라는 그들에게 여권과 휴대전화를 압수당한 채 미얀마 사기 센터로 끌려갔다.

그곳에서 베라는 모델 일이 아닌 온라인 금융사기 업무를 강요받았다. 사기 조직은 돈을 뜯어내지 못하면 무자비한 폭행과 함께 장기 적출이나 성 착취를 당할 것이라고 협박했다.

결국 베라는 살해당했고 그의 사망 소식을 들은 베라의 가족들이 시신을 되찾으려 하자 조직은 50만 달러(약 7억900만원)를 요구했다. 끝내 가족의 품으로 돌아가지 못한 그는 장기매매 후 화장된 것으로 전해졌다.

미얀마 경찰 관계자는“처음부터 모델 에이전시가 아닌 범죄 집단으로부터 허위 계약을 받은 것이었고, 태국에서 바로 미얀마 북부로 끌려가 노예로 팔린 것”이라고 설명했다.

베라가 끌려간 미얀마의 사기 센터는 중국 갱단과 미얀마 민병대(비정규 무장 세력)가 공동 운영하는 곳으로, 미얀마의 무법 국경 지대에 자리 잡고 있다.

약 10만명의 사람들이 이곳에 갇혀 있으며 피해자 대부분이 취업 알선을 미끼로 유인된 것으로 추정된다.

