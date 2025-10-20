佛 루브르 왕실 보석, 무장강도에 털렸다

19일(현지시간) 프랑스 파리의 명소 루브르 박물관에서 전기톱으로 무장한 강도들이 침입해 보석 등을 훔쳐 달아났다.



AFP·AP 통신과 프랑스 매체는 소식통들을 인용해 강도단이 일요일인 이날 오전 9시 30분∼9시 40분쯤 박물관에 침입해 프랑스 왕실 보석류를 훔쳐 달아났다고 보도했다. 이 여파로 루브르 박물관은 하루 문을 닫았다.

사진=로이터연합뉴스

라시다 다티 프랑스 문화장관은 엑스(X·옛 트위터)에 “오늘 아침 루브르 박물관 개관 시 강도 사건이 발생했다”며 “인명피해는 없다”고 밝혔다. 이어 “나는 박물관 관계자 및 경찰과 함께 현장에 있다”며 “조사가 진행 중”이라고 덧붙였다.



AFP에 따르면 강도들은 소형 전기톱으로 무장한 채 스쿠터를 타고 나타났으며, 화물용 리프트를 이용해 박물관에 침입한 것으로 전해졌다.



현지 매체 르파리지앵은 강도단이 센강 쪽으로 공사 중인 구역을 통해 박물관에 침입해 나폴레옹과 황후의 왕관, 목걸이, 브로치 등 보석류 9점을 훔쳤다고 전했다.



로랑 누네즈 내무장관은 3∼4인조 강도단이 프랑스 왕실의 보석류가 전시된 ‘아폴론 갤러리’를 표적으로 삼았으며, 불과 7분만에 범행이 이뤄졌다고 설명했다. 누네즈 장관은 도난당한 보석이 값을 매길 수 없는 귀중품이라고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지