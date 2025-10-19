CNN, ‘세계최고 빵 50선’에 계란빵 선정… “보물이 통째로 숨어있는 빵”

추운 겨울을 상징하는 대표적 길거리 간식 중 하나인 ‘계란빵’이 미국 CNN 방송으로부터 ‘세계 최고의 빵 50선’ 중 하나로 선정됐다.

18일(현지시간) CNN은 세계 50개국을 상징하는 대표 빵을 선정해 발표했는데, 이중 계란빵이 포함됐다. 방송은 “빵은 상상하기는 쉬워도 정의하기는 어렵다”면서 세계 각 지역의 환경과 전통이 담긴 빵을 소개했다.

한 상인이 계란빵을 만들고 있다. 뉴시스

특히, 계란빵은 그 독특한 내용물이 주목받았다. CNN의 젠 로즈 스미스 기자는 “계란빵 한 덩이마다 보물이 숨어있다”면서 “계란빵은 통째로 계란을 넣어 구운 개인용 밀빵”이라고 적었다. 이어 “햄, 치즈, 다진 파슬리를 넣으면 달콤짭짤한 맛에 감칠맛이 더해져, 한국인들이 긴 겨울을 견디게 하는 배를 든든히 채워주는 간식이 된다”고 덧붙였다.

아르메니아의 라바쉬, 아프가니스탄의 볼라니, 방글라데시의 루치, 브라질의 팡 지 케이주 등이 각 국가를 대표하는 빵으로 소개됐다. CNN은 남미 토종 구황식물인 카사바를 이용한 치즈빵인 팡 지 케이주에 대해 “카사바가 식용으로 쓰인다는 것 자체가 주방의 창의성이 이룬 승리”라면서 “남미 원주민들은 뿌리에 사람을 죽일만큼의 자연 발생성 시안화물을 함유한 카사바를 안전하게 처리하는 방법을 발견해 요리계의 스타로 변모시키는 방법을 찾아냈다”고 평했다.

프랑스의 바게트, 이탈리아의 치아바타, 일본의 카레빵, 미국의 비스킷 등 한국에도 친숙한 빵도 선정됐다. 이중 비교적 최근인 1982년대 개발된 이탈리아의 치아바타에 대해서는 “고대 곡물을 중심으로 발전한 빵은 과거에 머물러 있는 것처럼 보이는 음식이지만 끊임없이 진화하고 있다”면서 “치아바타는 1960년대 이후 산업화된 식품 시스템에 대한 반발에서 비롯된 수제 빵 부흥의 전환점이 됐다”고 평가했다. 일본의 카레빵은 “앉아서 먹는 식사를 손으로 집어 먹을 수 있는 간식으로 바꿔준 발명품”이라며 “이 빵은 일본 내 인기가 워낙 높아 이름을 딴 범죄 퇴치 슈퍼히어로 애니메이션까지 탄생했다”고 소개했다.

