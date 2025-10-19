[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 20일 (월요일)

쥐

96년생 금전문제는 박씨 노씨 정씨에 부탁하세요.

84년생 오늘은 선배의 힘으로 창업의 시발점이다.

72년생 잔소리를 듣더라도 기죽을 필요는 전혀 없다.

60년생 확고부동한 정신력만 있다면 바라는 것을 얻는다.

48년생 배우고 익히면 효과는 없어도 큰 자산이다.

36년생 상가나 건물매매는 동북방으로 추진하라.

소

97년생 직장을 구하려면 서남방으로 진출하세요.

85년생 금전융통은 동북방에 지인에게 부탁하세요.

73년생 아파트 빌라 주택매매는 남북방으로 추진하라.

61년생 사람마다 전문적인 소질이 모두 다르다.

49년생 현실적인 감각을 잊어버리면 곤란하다.

37년생 남의 떡이 크게 보이지만 내 떡이 더 소중하다.

범

98년생 기쁨과 슬픔을 나눌 줄 알아라.

86년생 금전문제는 동료나 이성에게 부탁하세요.

74년생 이성에게 준비없이 다가서면 후회한다.

62년생 점포매매는 서북방으로 추진하세요.

50년생 작은 것에 만족하는 마음으로 임하라.

38년생 타인과 비교하는 행위는 도움이 안 된다.

토끼

99년생 오후에 직장관계로 희소식이 온다.

87년생 토지 땅 주택매매는 서북방으로 추진하세요.

75년생 겸양의 미덕을 실천하면 사람들이 몰려든다.

63년생 금전융통은 박씨 정씨 오씨에 부탁하세요.

51년생 마음은 간절하지만 현실적으로 어렵다.

39년생 큰길을 거슬러 올라가니 체력만 소모한다.

용

00년생 아랫길도 위험하고 윗길도 미덥지 못하다.

88년생 새로운 시작은 또 다른 마지막을 의미한다.

76년생 금전융통은 선배나 강씨 김씨에 부탁하세요.

64년생 햇살이 잘 드는 곳으로 옮기면 잘 뚫린다.

52년생 입에 쓴 약이 보약이니 인내심을 보여라.

40년생 짧은 여행이나 산책이 정신적으로 편안함을 준다.

28년생 성실한 자세로 임하면 모든 문이 열린다.

뱀

01년생 성취하려면 진솔한 대인관계가 필요하다.

89년생 단번에 처리할 일을 오래 끌면 시간낭비.

77년생 점포매매는 남북방으로 추진하세요.

65년생 다른 사람의 의견을 분석하고 행동에 옮겨라.

53년생 학식이 깊은 사람은 공명하고 사업가는 기반을 구축한다.

41년생 상류와 하류가 만나 소용돌이를 일으킨다.

29년생 분위기 쇄신이 필요하면 곧장 시행하라.

말

02년생 실패 뒤에 숨어있는 원인을 찾아내라.

90년생 이직은 불리하니 현 직장에 충실하자.

78년생 금전문제는 이씨 최씨 조씨에 부탁하세요.

66년생 아파트 빌라 주택매매는 동남방으로 추진하세요.

54년생 아쉬운 부탁을 거절하기란 매우 힘들다.

42년생 물에 빠진 사람을 구해주니 보따리 내놓으라는 상황.

30년생 직장과 금전으로 고민이 온다.

양

03년생 마음이 무거우면 의욕이 떨어지기 마련이다.

91년생 가능성이 높아도 노력부족으로 성사안된다.

79년생 금전융통은 동남방에 동료나 지인에 부탁하세요.

67년생 힘들다고 느낄 때는 다른 사람 역시 마찬가지.

55년생 토지 땅 대지매매는 남북방으로 추진하세요.

43년생 넓은 마음으로 모든 사람들을 품으면 만사형통.

31년생 인간관계가 어느 방향으로 나가는지 살펴라.

원숭이

04년생 건강이 호전되고 컨디션이 좋아진다.

92년생 여건이 좋지 않으니 자중해야 한다.

80년생 아파트 빌라 주택매매는 서북방으로 추진하세요.

68년생 바른 말만 하기에도 시간이 부족하다.

56년생 사업자는 일정한 간격을 두고 일을 추진하라.

44년생 소중하게 여기지 못하면 잃어버린 후에 후회한다.

32년생 바람직하지 못한 행동은 멀리하라.

닭

05년생 불가능하다고 확신을 심으면 안주하게 된다.

93년생 가벼운 건강과 집안에 근심이 온다.

81년생 신용문제 금전관계은 희소식이 날아온다.

69년생 상가나 건물매매는 북서방을 추진하세요.

57년생 시간적인 여유가 있으면 쉽게 풀린.

45년생 굽이진 길을 맞이할 때는 속도를 줄여라.

33년생 모자란 부분이 있다면 도움을 청해라.

개

06년생 얼렁뚱땅 넘어가려는 행동은 삼가라.

94년생 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다.

82년생 토지 땅 대지매매는 동남방으로 추진하세요.

70년생 점포매매는 오늘 좋은 소식이 온다.

58년생 가까이 있는 것을 취하는 게 좋을 듯하다.

46년생 사람의 마음을 헤아린다는 것은 쉽지 않다.

34년생 분위기가 고조될 시기라면 위치를 지켜라.

돼지

95년생 상사와 맞찰이 없도록 힘써라.

83년생 금전문제는 김씨 양씨 주씨에 부탁하세요.

71년생 아파트 빌라 주택매매는 남서방으로 추진하세요.

59년생 힘들면 돌아가고 억지로 맞서는 일은 피해라.

47년생 다양한 색상으로 조화를 이루어라.

35년생 곰처럼 우직한 사람은 희소식이 들린다.

