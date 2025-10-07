‘맛은 달달하고 식감은 쫀득’ 명절에 꼭 먹었는데…알고 보니 천연 숙취해소제? [FOOD+]

달콤한 맛과 쫀득한 식감이 일품인 전통 간식 곶감. 생감을 말리는 과정에서 맛과 영양분이 농축돼 한 입 크게 베어 먹으면 절로 기분이 좋아진다. 곶감에 크림치즈와 호두를 넣고 돌돌 말은 ‘크림치즈 곶감말이’는 아이들에게는 맛있는 영양 ‘간식’으로, 어른들에게는 와인이나 칵테일의 풍미를 높여주는 ‘안주’로 인기가 높다. 곶감은 예부터 제사상에도 빠지지 않았는데, 풍요와 건강을 기원하는 상징으로 여겨졌다고 한다. 최근엔 약과나 흑임자, 인절미에 이은 ‘K-디저트’로 떠오르면서 곶감을 찾는 젊은 층과 외국인이 많아졌고, 다양한 음료나 요리에 활용돼 가치를 높여가고 있다. 곶감의 건강 효능과 섭취 시 주의사항 등을 알아봤다.

곶감에 크림치즈와 호두를 넣고 돌돌 말은 ‘크림치즈 곶감말이’는 아이들에게는 맛있는 영양 ‘간식’으로, 어른들에게는 와인이나 칵테일의 풍미를 높여주는 ‘안주’로 인기가 높다. 클립아트코리아 제공

◆ ‘K-디저트’ 떠오르며 젊은층·외국인도 열광…맛도 영양도 ‘만점’

한국민족문화대백과사전에 따르면, 곶감은 ‘껍질을 벗겨 말린 감’을 의미한다. 조선 시대인 17세기 문헌에 곶감에 대한 기록이 등장하는데, 농한기 영양을 보충해 주는 ‘귀한 간식’으로 쓰였다. 1682년 중국에 보낸 예물목록 중에도 곶감이 등장하며, 19세기 초 문헌 ‘주영편(晝永編)’에는 종묘제사 때 바치던 계절식료품으로 기록됐다. 그러다가 2015년에 12세기~13세기경 고려 선박 발굴 과정에서 곶감이 발견되어 곶감의 취식시기가 문헌상 기록보다 훨씬 빨랐던 것으로 추정되고 있다.

곶감에는 비타민 A와 C가 풍부하게 들어 있어 환절기에 챙겨 먹으면 감기 예방과 면역력 증진에 도움을 준다. 또 곶감에 풍부한 식이섬유는 장운동을 촉진해 배변 활동을 원활하게 한다. 특히 곶감의 비타민C와 과당 성분은 숙취의 원인인 아세트알데히드의 분해를 촉진해 숙취 해소에 도움을 주고 음주로 인한 간 손상을 회복시키는 데에도 일조한다. 곶감의 탄닌(타닌) 성분은 알코올의 흡수를 더디게 하고, 위장 속 열독 제거에 뛰어난 효능을 지니고 있다. 또 감에는 베타카로틴과 타닌 등의 항산화 성분이 포함되어 있어, 노화 방지와 암 예방 효과도 탁월하다.

곶감은 그냥 먹어도 좋지만, 요리에 활용하면 감칠맛과 식감이 배가 된다. 신선한 채소에 새콤한 드레싱을 곁들이고 곶감을 더하면 독특한 풍미의 ‘곶감 샐러드’가 완성된다. 곶감을 잘게 썰어 뜨거운 물에 우려내면 건강에 좋은 ‘곶감 차’가 되는데, 환절기나 겨울철 챙겨 마시면 감기 예방에 도움이 된다. 또 밥을 지을 때 곶감과 잣, 호두 등 견과류를 넣으면 고소하면서도 풍미가 깊은 영양밥을 즐길 수 있는데, 특별한 반찬 없이 간장 양념만 더하면 아이들도 좋아하는 한 끼 식사가 된다. 곶감을 잘게 썰어 찰떡 속에 넣고 버무리면, 달콤한 맛과 쫄깃한 식감으로 언제 먹어도 맛있는 ‘곶감 떡’이 완성된다.

곶감에는 비타민 A와 C가 풍부하게 들어 있어 환절기에 챙겨 먹으면 감기 예방과 면역력 증진에 도움을 준다. 클립아트코리아 제공

최근엔 곶감을 갈아 만든 ‘곶감 아이스크림’이나 ‘곶감 잼’, ‘곶감 파운드’ 등 다양한 디저트로 변신해 젊은 층과 외국인 사이에서 일명 ‘할매니얼(할머니+밀레니얼) 디저트’로 인기를 얻고 있다. 기존에 자극적이면서 인공감미료가 함유된 간식 대신 건강함과 향수를 자극하는 디저트로 사랑받고 있는 것이다.

◆ 곶감, 건강에 좋지만 술과 함께 섭취 피해야

단 곶감은 한꺼번에 너무 많은 양을 먹지 않는 것이 좋다. 곶감 100g에는 약 136㎎의 칼륨이 들어 있다. 이는 생감보다 4배가량 높은 양으로, 체내 칼륨 농도가 지나치게 오를 수 있어 신장 기능이 좋지 않다면 하루 5개 이상 섭취하지 않는 것이 좋다. 또 곶감 1개(30g)의 칼로리는 약 70~80㎉로 신선한 감(40~45㎉)보다 2배 이상 높아 한 번에 많은 양을 섭취하면 살이 찔 수 있다.

곶감은 건강에 좋은 영양 간식이지만, 술과 함께 먹을 때는 위장 건강과 체내 대사에 무리를 줄 수 있어 주의해야 한다. 곶감은 말린 과일로 당 함량이 높고 술은 알코올 성분으로 체내에서 간과 위에 부담을 준다. 당 성분과 알코올을 동시에 섭취하면 위장에 자극을 줄 수 있고 소화불량이나 복통 등의 증상이 나타날 수 있다. 때문에 맛과 건강을 챙기려면 따로 섭취하는 것이 좋다.

곶감을 냉동실에 보관한 뒤 먹을 만큼 꺼내 해동하면 처음 만든 것처럼 쫀득한 식감이 되살아난다. 클립아트코리아 제공

한편 곶감을 보관하는 가장 좋은 방법은 냉동보관이다. 냉동실에 보관한 뒤 먹을 만큼 꺼내 해동하면 처음 만든 것처럼 쫀득한 식감이 되살아난다. 단, 냉장 보관 시에는 밀폐 용기에 넣어 습기를 완벽히 차단하는 것이 좋다.

