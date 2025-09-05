‘위대한 대구 다시 만든다’…‘함께여는 대구발전 포럼’ 8일 창립총회

‘함께여는 대구발전포럼’이 8일 오후 4시 대구 중구 로이스 닥영치과병원에서 창립 총회를 열고 공식 출범한다.

포럼 측은 이번 출범을 계기로 인구 감소, 기후변화, 지방 소멸 위기 등 대구의 도시문제 해결과 새로운 성장동력 발굴을 위한 연구와 정책 제안에 본격적으로 나설 전망이다.

대구발전포럼은 △정기토론회·강연 개최 △정책대안 제시·연구활동 △시민참여형 프로젝트 운영 △지역 사회봉사·협력 등을 주요 사업으로 추진하며 이를 통해 대구의 미래 발전과 시민 삶의 질 향상에 기여한다는 계획이다.

창립총회와 함께 열리는 제1회 포럼에서는 ‘일자리 창출(청년 일자리)’을 주제로 지역에서는 처음으로 ‘제자백가식 난상 토론’으로 진행된다.

제자백가식 토론은 춘추전국시대에 유가·묵가·법가 등 다양한 학파들이 자신의 사상을 펼치며 활발하게 토론했던 것을 의미한다. 여러 의견을 가진 사람들이 모여 자유롭게 의견을 나누고 논쟁하는 방식으로 다양한 관점에서 문제를 깊이 탐구하고 해결책을 모색하게된다. 난상토론은 산업, 경제, 문화·예술·일자리, 복지, 도심인프라 및 환경을 각각 주제로 열린다.

포럼 측은 앞으로 대구발전 과제를 발굴해 유관기관에 전달하는 한편 실제 정책과 사업으로 연결될 수 있도록 한다는 계획이다.

서철현 함께하는 대구발전포럼 회장은 “‘대구의 발전’이라는 주제로 우리 지역의 미래를 함께 고민하며, 새 희망의 길을 찾는 뜻깊은 자리가 될 것”이라며 “단순한 논의를 넘어, 함께 실천하고 함께 만들어가는 변화의 출발점이 되기를 바란다”고 말했다.

