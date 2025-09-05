조국혁신당 성추행·2차 가해 파문, 책임 있는 조치 내놔야 [논설실의 관점]

강미정 조국혁신당 대변인이 4일 서울 여의도 국회 소통관에서 당내 성비위 의혹과 관련한 탈당 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

조국혁신당 강미정 대변인이 그제 국회에서 기자회견을 열고 “동지라고 믿었던 이들의 성희롱과 성추행, 괴롭힘을 마주했다. 그러나 당은 피해자들의 절규를 외면했다”고 밝힌 뒤 탈당을 선언해 파문이 일고 있다. 조국혁신당 여성 당직자가 상급자로부터 택시, 노래방 등에서 수차례 강제 추행을 당했다며 지난 4월 경찰에 고소한 사건이다. 강 대변인도 피해자 중 한 명이다. 그는 “당 윤리위원회와 인사위원회가 가해자와 가까운 인물들로 채워져 있었고, 피해자들에게는 또 다른 가해가 쏟아졌다”며 “피해자를 도왔던 당직자는 징계를 받고 사직서를 냈고, 당 쇄신을 주장한 시당 위원장은 제명당했다”고 했다. 해당 사건이 접수된 지 5개월이 지났지만, 피해자 지원 대책은 없었고, 외부 조사기구 설치 요구도 한 달이 넘도록 받아들여지지 않았다니 납득하기 어렵다. 이 정도면 당 차원에서 조직적인 성 비위 은폐·무마가 벌어진 것 아닌가.

이 와중에 지난달 31일 열린 ‘조국혁신당 대전·세종 정치아카데미’에서 최강욱 더불어민주당 교육연수원장이 “조국을 감옥에다 넣어놓고 그 사소한 문제로 치고받고 싸운다” “그렇게 죽고 살 일인가” “개돼지 생각” 등의 발언을 해 논란이 증폭되고 있다. 명백한 2차 가해다. 최 원장은 과거에도 성희롱 발언으로 두 차례나 6개월 당원 자격정지 중징계를 받았음에도 또 막말을 한 건 어처구니가 없다. 이런 사람이 100만명이 넘는 여당 권리당원 교육을 총괄하는 수장 자리에 앉아있는 건 어불성설 아닌가. “한 개인의 실언이 아니라 민주당 전체에 뿌리 깊게 자리 잡은 성에 대한 왜곡된 인식 구조에 기인한다”는 국민의힘의 비판이 무리가 아니다.

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 이 사태를 알고 있었지만 침묵했다는 책임론도 확산하고 있다. 이번에 문제가 된 성 비위 사건 중 일부는 조 원장이 당 대표로 재임하던 당시 발생했다고 한다. 성 비위 사건의 피해자들이 수감된 조 원장에게 편지 등의 방법으로 도움을 요청했으나 출소 이후에도 본인의 정치 행보에만 집중했다는 비판이 나온다. 조 원장이 뒤늦게 “큰 상처를 입으신 피해자분들께 깊은 위로를 전한다”고 했지만, 뒷북 대응이란 지적을 피하기 어렵다.

조국혁신당은 당헌에 ‘여성의 정치참여 보장 및 성 평등 실현’(7조)을 명시하고 있다. 성 평등을 내세우는 진보 정당에서 성 비위 사건이 끊이지 않는 것은 위선이자, 개탄스러운 일이다. 정치적 파문이 컸던 안희정 전 충남지사, 오거돈 전 부산시장, 박원순 전 서울시장 사건 등을 겪었으면서도 진보 진영의 성 비위 논란이 잇따르는 건 구조적인 문제가 아닌지 묻지 않을 수 없다. 혁신당은 어제 “다시는 같은 일이 일어나지 않도록 근본적인 쇄신을 강도 높게 추진하겠다”며 공식 사과했다. 민주당 정청래 대표는 당 윤리감찰단에 최 원장에 대한 긴급 진상조사를 지시했다. 하지만 이 정도로 끝낼 문제가 아니다. 혁신당과 민주당은 철저한 진상 규명과 함께 책임 있는 조치를 내놔야 한다. 국민이 두 눈을 부릅뜨고 지켜볼 것이다.

